Agenda liviana para la sesión del Concejo Locales 30 de mayo de 2019 Redacción Por Leer mas ...

El Concejo Municipal realizará hoy desde las 9:00 una nueva sesión ordinaria en la que tratará más de media docena de proyectos, en su mayoría pedidos de informes impulsados por la oposición. Una minuta de comunicación impulsada por Lisandro Mársico reclama al Ejecutivo que informe "si se encuentra en ejecución el Reglamento que establece el artículo 2º de la Ordenanza 4821, sancionada el 8 de septiembre de 2018, en relación a la cantidad de integrantes de la Banda Municipal de Rafaela".

"Los recursos humanos con que actualmente cuenta la Banda Municipal de Música totalizan 19 músicos, el interrogante surge entonces si este número de músicos es el que exige el reglamento o si se necesita más cantidad, a los fines, de cubrir los requerimientos que una banda necesita", señala la iniciativa en sus fundamentos.

En tanto, desde el bloque de Cambiemos se pedirá al Departamento Ejecutivo Municipal que "informe en qué otros puntos claves de la ciudad, además de Av. Luis Fanti, se ha solicitado la colaboración del Ing. Santiago Tazzioli, con el objetivo de resolver intervenciones complejas para la seguridad vial". "Dados los argumentos esgrimidos por el DEM en el sentido de convocar al Ing. Santiago Tazzioli, un profesional de reconocida trayectoria nacional para que aporte una mirada macro y conocimiento específico para la toma de decisiones certeras en un tema tan sensible como el tránsito en nuestra ciudad, es muy relevante conocer la naturaleza de los trabajos efectuados y los resultados obtenidos, toda vez que los mismos serán de utilidad para el diseño y análisis de otras iniciativas vinculadas con la seguridad vial", expresa el proyecto en los considerandos.

También desde Cambiemos se pide a través de una minuta de comunicación que "se proceda a intensificar las campañas de desratización, dada la invasión de roedores detectada en diferentes sectores de toda la ciudad". Además, se solicita que "se difunda a los vecinos, por la vía que se considere más efectiva, las medidas preventivas para evitar la proliferación de esta plaga y llevar a cabo controles periódicos para garantizar la efectividad de las operaciones de desratización realizadas" a la vez que "se faciliten a los vecinos, canales de denuncia ante la detección de ratas en lugares que favorezcan su proliferación".

Otro proyecto que figura en el Orden del Día impulsa la declaración de Interés Municipal el Modelo de Naciones Unidas que se llevará a cabo este fin de semana en la sede del Instituto Tecnológico. También una iniciativa de Evangelina Garrappa que promueve la adopción de medidas para facilitar a personas con discapacidad la posibilidad de efectuar los certificados e historias clínicas digitales en los efectores públicos de salud.

Por último, se aprobará una modificación presupuestaria sobre el ejercicio 2019, que obedece al ingreso de una partida que surge a raíz de la renovación de un convenio firmado con la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y familia, de un monto superior al millón de pesos.



MARSICO PROPONE

CAMBIOS EN LA ZEC

El concejal Lisandro Mársico del Frente Progresista (PDP) ingresó dos proyectos de Ordenanza relacionados con la Zona de Estacionamiento Controlado. En el primero pide al Ejecutivo Municipal permitir que en los últimos 10 minutos para llegar a las 12:00 hs. y a las 20:00 hs. no se proceda a contabilizar para el cobro de la tarifa por ocupar un lugar en

dicha Zona, a quienes están adheridos al sistema de descuento automático por hora y fracción.

Y en el segundo solicita implementar una aplicación a los fines de que el usuario sea advertido de que se ha agotado su crédito para estacionar, incluyendo, a su vez, el otorgamiento de un descubierto de tres horas (de esta manera no ser multado directamente) y que finalizado ese plazo, se advertirá nuevamente, que el crédito se está por acabar.

"Ambos proyectos fueron ingresados por minuta de comunicación pero el Departamento Ejecutivo Municipal, no los ha puesto en funcionamiento por lo que ingresé dos ordenanzas", explicó Mársico.