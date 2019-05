31 Puntos en cara tras ser tajeada Policiales 30 de mayo de 2019 Redacción Por Leer mas ...

Una joven de 20 años de edad que regresaba de bailar, fue atacada a golpes de puño y tajeada en la cara con restos de una botella en pleno centro de la ciudad de Rosario.

Keila D. regresaba de un boliche bailable con un grupo de amigos cuando, según su propio relato, se encontraron con unos muchachos que agredían a unas chicas en inmediaciones de la plaza San Martín.

"Mis amigos se metieron a defenderlas, y nosotras tratamos de separarlos", contó a La Capital, y en dicho escenario recibieron los primeros golpes de puño.



LO QUE VINO DESPUES

Luego se fueron a la plaza San Martín.

Fue allí donde "llegaron estos chicos, que nos venían siguiendo, y empezaron a golpearnos de nuevo", agregó la joven, a la vez que señaló que sus amigas también recibieron golpes de puño en la cara, hasta que llegaron dos policías motorizados que intentaron detener la pelea.

"Los chicos que nos atacaban eran bastantes, entre diez y quince, así que los policías no pudieron separarlos. Entonces nos tiraron gas pimienta", puntualizó Keila.

Lo que pasó después tuvo que ver con que los uniformados lograron que se disperse el grupo de agresores y que abandone el lugar.

Pero, según la muchacha, "cuando nos íbamos, apenas se fueron los policías volvieron esos chicos a agredirnos".

En medio de golpes y corridas, Keila apareció nuevamente en plaza San Martín.

"Uno de los chicos me pegó con un casco de moto en la cara, y me caí y perdí un diente", narró la joven que huyó y "de pronto vino un chico y se me puso enfrente, y con el resto de una botella me cortó la cara".

Finalmente, Keila fue atendida en un hospital donde le dieron 31 puntos de sutura en las dos grandes heridas en la mejilla derecha y en los labios.