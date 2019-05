Austria despidió a Niki Lauda Deportes 30 de mayo de 2019 Redacción Por Leer mas ...

FOTO AFP FERETRO. Acompañado por Alain Prost, Lewis Hamilton, Jean Alesi, Nelson Piquet y Gerhard Berger, quienes se observan en la fotografía, ayer en la ciudad de Viena.

Cascos rojos, diferentes tipos de prendas relacionadas con el automovilismo, Lewis Hamilton y miles de admiradores, despidieron ayer en la capital austríaca, al triple campeón del mundo Niki Lauda.

Una leyenda en el historial de la Fórmula 1, fue considerado un héroe, tras haber sobrevivido a un terrible accidente en 1976.

Lauda fallecido el pasado 20 de mayo a los 70 años, recibiendo un homenaje nacional.

La catedral San Esteban de Viena no pudo recibir en su interior a las miles de personas que se agolparon alrededor del edificio religioso, desde el inicio de la jornada, para rendir tributo a uno de los iconos del deporte mundial.

Tras una mañana en la que parte del público pudo acceder al féretro del piloto, en el que se colocó su casco rojo, una misa de homenaje recordó al "Fénix", uno de los mejores palmarés de la Fórmula 1.

Las personalidades del deporte motor eran muchas, entre ellas el pentacampeón Lewis Hamilton, al que Lauda le abrió las puertas de Mercedes, marca que le permitió lograr cuatro de sus cinco títulos al británico.

Alrededor de Hamilton, todas las generaciones de la F1 estaban presentes este miércoles, entre ellos Toto Wolff, el actual patrón de la escudería Mercedes; también asistió Luca Di Montezemolo, ex presidente de Ferrari.

Ex pilotos, como Alain Prost, Nelson Piquet, Gerhard Berger, Jean Alesi, David Coulthard y Nico Rosberg, también participaron de los funerales de Niki.

"Gracias a ti", expresó el jefe del Estado austríaco, Alexander Van der Bellen, rindiendo tributo a quien "nos enseñó a aprender de nuestros errores".

Entre la multitud de personas anónimas, bajo una fuerte lluvia, se observaron muchas gorras rojas y banderas de Ferrari, escudería con la que Lauda consiguió sus dos primeros títulos.

La ciudad de Viena propuso que el piloto reciba sepultura en el principal cementerio de la capital, donde reposan los restos de otros austríacos ilustres, como Franz Schubert y Johann Strauss.

Sin embargo, se supo que Lauda, ídolo en el país centroeuropeo, será enterrado en una ceremonia íntima, en un lugar que se mantendrá en secreto, anunció la familia.

Lauda corrió para Ferrari, entre 1974 y 1977, proclamándose campeón en 1975 y 1977, para después lograr un tercer título mundial en 1984, con McLaren.