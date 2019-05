Industrias y comercios perdieron ventas por $ 20.125 millones Nacionales 30 de mayo de 2019 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 30 (NA). - La huelga general de este miércoles ocasionó perjuicios económicos por 20.125 millones de pesos en comercios e industrias de todo el país, aunque más de la mitad de esas pérdidas "se puede recuperar", según detalló hoy un informe sectorial.

A causa de la medida de fuerza convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT) en contra de las políticas del Gobierno, solo uno de cada diez locales comerciales permaneció cerrado ayer en el ámbito nacional, reportó la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

En el balance del día, se estima que el comercio dejó de vender $14.114 millones, de los cuales $2.726 millones fueron de negocios que no abrieron (10,5% del total) y otros $11.387 millones de aquellos que sí funcionaron, pero que su actividad comercial cayó un 49% en promedio en comparación con una jornada de miércoles normal.

En la industria la situación fue algo mejor, informó CAME, dado que se dejó de producir por un valor estimado en $ 6.081 millones, de los cuales $2.170 millones fueron de fábricas que permanecieron cerradas (9,4%) y otros $3.911 millones de aquellas que sí abrieron, pero cuya tarea se redujo un 18,7% en promedio a causa de la medida de fuerza.

"Los empresarios dejaron en claro que, más allá de los problemas económicos, necesitan vender y producir e hicieron todo lo posible por mantenerse abiertos. Inclusive sabiendo que sin transporte y con la mayoría de los sectores institucionales cerrados la venta se vuelve muy difícil", detalló CAME en un comunicado de prensa.

La entidad sostuvo que "como es habitual en estos paros, el mayor impacto lo tuvieron las grandes ciudades, especialmente la Capital Federal, donde los comercios de las zonas céntricas tuvieron poca apertura".

"Lo mismo sucedió en el Gran Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Rosario que son más dependientes del transporte público. En Mendoza y la ciudad de Buenos Aires la adhesión fue algo mayor, por la falta de transporte y por el temor al vandalismo en algunas zonas", agregó CAME.

"Igual, en aquellos casos que los empleados no pudieron llegar a sus puestos de trabajo o lo hicieron más tarde, la empresa quedó a cargo de sus dueños. Esta situación se dio especialmente en el comercio", señaló la entidad.