Macri en el acto del Ejército

BUENOS AIRES, 30 (NA). - El presidente Mauricio Macri participó ayer en el acto de conmemoración del 209° aniversario de la creación del Ejército donde dijo que "queremos una ‘Argentina’ más segura y comprometida" y eligió cerrar discurso con tres 'Viva la Patria'.

El presidente durante su alocución no hizo mención directa al paro nacional que lleva adelante en la jornada la CGT y, dentro del mensaje a los soldados, señaló que "las tareas que nos quedan son muchas, conocidas por todos".

En el Colegio Militar de la Nación, Macri estuvo acompañado por el ministro de Defensa, Oscar Aguad, y el jefe del Estado Mayor General del Ejército Argentino, teniente general Claudio Pasqualini, entre otras autoridades.

"Lo mejor que tienen nuestras fuerzas son sus hombres y mujeres. Es nuestra responsabilidad generar mejores condiciones para que puedan hacer su trabajo de la mejor manera", afirmó el Jefe de Estado.

El Presidente destacó el "Operativo Integración Norte" donde se busca dar apoyo logístico a las fuerzas de seguridad, la jerarquización y la recomposición salarial".



CON STORNELLI

El fiscal federal Carlos Stornelli, declarado en rebeldía en la causa por espionaje ilegal por la que está detenido el falso abogado Marcelo D´Alessio, se mostró ayer junto a altos funcionarios del Gobierno nacional en el acto por el Día del Ejército que encabezó el presidente Mauricio Macri.

Stornelli, fiscal en varias de las causas por presunta corrupción que involucran a la ex presidenta Cristina Kirchner y algunos de quienes fueron sus funcionarios, ocupó un lugar en la segunda fila del acto, a poca distancia de Macri.

El viernes próximo, Stornelli está citado por quinta vez en el juzgado de Dolores a cargo del magistrado Alejo Ramos Padilla para que explique su vínculo con D´Alessio, aunque su abogado, Roberto Ribas, ya anticipó que una vez más no va a presentarse.