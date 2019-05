Ben Hur derrotó a Ferro Deportes 30 de mayo de 2019 Redacción Por Leer mas ...

Ben Hur se impuso ante Ferrocarril del Estado, por 2 a 1, en el partido que completó anoche la octava fecha del Torneo Apertura de Primera A de la Liga Rafaelina de Fútbol.

En una noche desapacible, el encuentro se disputó en la cancha auxiliar de la entidad de barrio Parque y con este resultado la BH accedió a la tercera ubicación.

Hernán Haspert puso en ventaja al "Bicho", pero dos goles de Gustavo Mathier -la gran figura de la cancha- torcieron la historia y le dieron el triunfo al "Lobo".

Con el arbitraje de Roberto Franco, los equipos formaron de esta manera:

Ben Hur: Maximiliano Díaz; Luis Ibañez, Martín Alemandi, Gustavo Mathier, Leandro Sola, Nicolás Besaccia, Ignacio Forni, Joaquín Castellano, Nicolás Novello, Ignacio Infante y José Escalada. Suplentes: Matías Astrada, José Alberto, Ezequiel Saavedra, Matías Ferreyra y Elías Venica.

Ferro: Emanuel Viotti; Juan Pablo Schamne, Jonatan Miranda, Matías Gerez, Agustín Zilli, Hernán Haspert, Rubén Rojas, Flacio Barolo, Denis Caglieris, Alejandro Carrizo y Gustavo Sala. Suplentes: Matías Grosso, Lucas Ibañes, Fernando Romero, Facundo Espíndola y Sebastián Tosetto.

Posiciones: Atlético de Rafaela 21 puntos; 9 de Julio 19; Ben Hur 18; Brown de San Vicente 16; Unión de Sunchales 15; Ferrocarril del Estado 13; Deportivo Tacural y Sportivo Norte 10; Florida de Clucellas, Libertad de Sunchales y Deportivo Ramona 8; Argentino Quilmes 5; Peñarol 3 y Talleres de María Juana 1.

Próxima fecha: Deportivo Ramona vs. Peñarol; Libertad vs. Tacural; 9 de Julio vs. Florida; Quilmes vs. Talleres; Brown vs. Sportivo; Atlético de Rafaela vs. Ben Hur y Ferro vs. Unión.