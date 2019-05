Figurita repetida Deportes 30 de mayo de 2019 Por Marcelo Borio Leer mas ...

Quien esté a cargo de un establecimiento deportivo no puede evadir la línea de fusilamiento de preguntas constantes y repetidas que los intrigados clientes tienen para hacerles.

Estos muchachos, por más respuesta argumentada que les ofrezcas no se satisfacen ni calman sus dudas sin consuelo, sopesan un fundamento y en menos de lo que cante un gallo irán en busca de otra opción y no lo veo mal. Un amigo muy entrañable me dijo una vez y lo tomé como frase propia: “esta es mi versión, mis campanadas…, pero no te quedés con la mía, escuchá la otra campana también y sabrás como suena de ambos lados”.

Las inquietudes en los hombres es saber si hacen lo correcto en el entrenamiento. Necios en escuchar que “uno es lo que come” y “el entrenamiento es una de las ruedas de tu bicicleta, la otra es tu dieta y los pedales serán el debido descanso”, igual invaden preguntando qué ejercicio les pondrá la musculatura que tanto anhelan verla gigante. Deteniéndome un instante en los ejercicios, todos sabemos que existe un gran abanico de modos y movimientos (ejecutados a conciencia muy pocos). Los ejercicios son como una prenda: “te gusta: usala”…, sentís el trabajo como en ningún otro: hacelo, ¡haceme el favor! Pero no te mientas, sentí primero el trabajo, diferenciá los tipos de fuerza que puedes depositar en un ejercicio, cambiá técnica por tenacidad ¡y sentí! No hagas por hacer, estoy cansado de ¿cuántas hago?, ¿cuánto le pongo?, déjenlo para el principiante, el que no sabe caminar el gimnasio, el que todavía no habla en el recinto, el que quiere aprender y le falta sumar cayos en sus manos. Es muy difícil encontrar un movimiento que supere a los ejercicios complejos y aislados de mayor empatía, las máquinas sólo aportan facilidad y comodidad, se beben utilizar (para mí como los ejercicios superfluos que, en la musculación debe ser el único lugar donde algo “al divino botón” tiene su sentido porque suma. Valorar un entrenamiento no es hacer un inventario de ejercicios, es ver la ejecución, sus posturas adecuadas, su perspicacia en eludir el dolor o cansancio por sumar unas repeticiones más, es no pensar en cuantas ni tantas y hacerlo bien, es escuchar respiraciones agonizantes y ronquidos de oso, es mirar y ver trabajo, que lo estas haciendo bien.

¿Lo justo es lógico? Lógico sería que quien esté a cargo sepa en la materia y la sienta, justo sería que vos escuches y hagas, entiendas y aprendas.

No me gusta que las cosas se hagan mal pero tampoco tengo el tiempo para todos.

Pongan en práctica esta simple teoría: hacer lo correcto es ético, justo y lógico. Valorar lo correcto es perder tu tiempo en cuenta regresiva. Hasta la próxima.