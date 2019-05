Un nuevo paro dejará algo tiesa a la ciudad Locales 29 de mayo de 2019 Redacción Por Las escuelas no dictarán clases, mientras que los servicios municipales se verán todos afectados. Tampoco habrá bancos, mientras que anoche, a las 00:00 hs. las estaciones de servicio de la ciudad también se adhirieron y no venden combustible.

FOTO ARCHIVO SIN VIAJES. No hay transporte urbano, mientras que los micros de larga distancia también se adhirieron a la medida.

La ciudad de Rafaela parecerá hoy uno de esos días feriados. Con poco movimiento en el centro y con una tranquilidad que solamente tienen esos días. El paro encabezado por la Confederación General del Trabajo (CGT) aplacará todo y serán pocos los gremios que saldrán a la calle.

Este es el sexto paro general en la era Mauricio Macri, que de alguna manera se anticipa que será contundente ya que no funcionarán colectivos, el transporte urbano, y el cese de tareas alcanzará además escuelas, hospitales, algunos comercios y actividad bancaria, entre otros sectores.

La medida de fuerza será en rechazo a las políticas del Gobierno de Mauricio Macri y contará con la adhesión de los gremios "combativos" de la CGT que se apartaron de la cúpula, los de las tres vertientes de la CTA, los que responden a partidos de izquierda y los movimientos sociales.

El paro afectará no sólo el transporte urbano de la ciudad, sino también a los, micros de larga distancia y, al incluir a Camioneros, tampoco habrá transporte de mercaderías ni de caudales, ni recolección de residuos. No habrá atención en bancos ni en dependencias públicas, ni funcionarán escuelas, universidades ni hospitales (sólo guardias), mientras que el Sindicato Único de Trabajadores de los Peajes y Afines (SUTPA) confirmó que levantarán las barreras.

La huelga afectará además las plantas industriales metalúrgicas, automotrices, de alimentación, textiles y calzado, mientras que se prevé una adhesión dispar en locales comerciales y restaurantes, bares y cafeterías.

A diferencia de lo que sucede en las ciudades grandes, en Rafaela existen otras alternativas de los trabajadores para asistir a sus trabajos, sin utilizar los minibuses. Una bici, una moto, o bien la caminata, son las "soluciones" que muchas veces utiliza el rafaelino para sustituir al transporte local.

Además, anoche a las 00:00 hs las estaciones de servicios de la ciudad dejaron de trabajar. Se adhirieron a este paro nacional, aunque existe la chance de que hoy, en algún momento del día, vuelva el expendio.



SIN BANCOS

"Esto es una continuación que hacemos del último paro contra la política económica que tiene el país. La crisis se profundiza día a día y todos la sufrimos", le dijo ayer a LA OPINION el titular de la Bancaria local, Roberto Vivas.

En tanto, expresó que "esto nos está pegando a los asalariados y castiga los ingresos a pesar de los esfuerzos que estamos haciendo para mantenerlo. Además, a nosotros nos castiga el sistema tributario, el impuesto a las ganancias, ya que pagamos más impuestos y cada vez somos más. Lo mismo le pasa a los jubilados, que cada vez son menos los ingresos en comparación de los precios", sostuvo Vivas, mostrando su preocupación por otros gremios que la están pasando mal. "La política la tenemos que cambiar todos. El camino que utilizamos nos lleva cada vez más atrás, en todo sentido", dijo. Es por eso que los bancos hoy estarán cerrados, sin concurrencia a los lugares de trabajo.



SIN RECOLECCION

Tampoco habrá actividad administrativa y recién esta noche se normalizará el servicio de recolección de residuos. Anoche no hubo tareas, por lo que la Municipalidad fue advirtiendo a los vecinos para que no saque la basura. "Venimos ratificando y solicitando hace mucho un cambio en la política económica del país", le dijo a este Medio el titular del Seom, Darío Cocco.

El secretario dijo que "con todas estas medidas vamos camino a más desempleos, a mayor inflación, y esto impacta sobre el salario de los trabajadores. En los últimos tiempos hubo una pérdida muy importante de los puestos de trabajo, de cerrar fábricas y Pymes. A diario vivimos las complicaciones que tenemos, y en los convenios logrados, las paritarias que tanto nos han costado arreglar. Se ha perdido el poder adquisitivo en una forma muy grave", destacó el representante gremial.

A modo de cierre, dijo que desde el Central se le exigirá al gobierno de Macri "un cambio urgente de las medidas del plan económico para poder, como mínimo, sentarse a debatir un proyecto del país que nos incluya absolutamente a todos", finalizó.

Será la sexta huelga general contra el gobierno de Macri (contando la del 29 de abril pasado que convocaron los gremios "duros" de la CGT sin el aval de la conducción), quien de todas formas se mantiene como el presidente no peronista con menor cantidad de paros desde el regreso de la democracia, según un informe que difundió el mes pasado la Escuela de Política, Gobierno y Relaciones institucionales de la Universidad Austral.

De 1983 a 2019 se efectuaron en el país un total de 42 paros generales nacionales (43 con el de hoy) de los cuales 26 se concentraron en tres presidentes no peronistas: 13 a Raúl Alfonsín, 8 a Fernando De la Rúa y 5 a Mauricio Macri (serán 6), según indicó el texto denominado "Paros Generales desde la vuelta de la democracia".