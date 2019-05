Masivo pañuelazo en apoyo al proyecto de aborto legal Nacionales 29 de mayo de 2019 Redacción Por En el marco de una amplia concentración en el Congreso, diputados de distintos bloques se comprometieron a volver a impulsar el debate este año y coincidieron en duras críticas a los senadores que rechazaron la ley. La iniciativa reunió 70 firmas y se esperan más.

FOTO NA MAREA VERDE. Una multitud de mujeres se concentró en las inmediaciones del Congreso nacional.

BUENOS AIRES, 29 (NA). - Con el respaldo de un multitudinario "pañuelazo" en las calles lindantes al Congreso, referentes de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito y diputadas nacionales de distintos bloques presentaron por octava vez el proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), y reclamaron que sea tratado durante este 2019 pese a ser un año electoral, al tiempo que pidieron que los candidatos fijen postura sobre el tema.

Mientras que sobre las avenidas Rivadavia y Callao y en los alrededores se llevaba a cabo una concurrencia masiva de personas de todas las edades, en su mayor proporción de mujeres jóvenes, para respaldar la iniciativa, en el auditorio más grande del anexo de la Cámara baja, que lució repleto de militantes y dirigentes políticos y sociales, se presentó el proyecto en una conferencia de prensa.

"Apostemos a que esta ley tenga sanción y que tenga sanción este año electoral", apuró Victoria Donda, una de las cabezas visibles del grupo promotor de diputadas que el año pasado se puso al hombro la media sanción de la ley, que después no prosperaría en el Senado.

El proyecto ingresó en la tarde de este martes con la firma de 70 diputados, casi la misma cantidad que el año pasado, pese a las escasas chances que tiene de debatirse durante este 2019, que va a estar absorbido por la campaña electoral.

Al referirse a la correlación de fuerzas desfavorable en la Cámara alta, donde el año pasado quedó sepultada la ley, Donda exhortó a la ciudadanía a ejercer el derecho al voto para decidir "qué senadores y senadoras queremos".

"Creo que el año que viene muchos dinosaurios que están en esa cámara van a desaparecer", aseguró desafiante, parafraseando una vieja canción de Charly García.

"En un año electoral, los candidatos nos tienen que decir si quieren legalidad o quieren clandestinidad. Usemos las elecciones para elegir que nuestros representantes nos otorguen el derecho a las mujeres", instó.

En la misma frecuencia se expresó la diputada del Frente de Izquierda (Partido Obrero) Romina del Plá, quien reclamó que se utilice "la ventaja" de celebrar elecciones para organizar debates sobre el aborto y exigirle a los candidatos que clarifiquen sus posturas sobre el tema.

En tanto, sugirió que se contemple la posibilidad de generar una instancia de consulta popular vinculante para plebiscitar la legalización del aborto en todo el país: la propuesta no cayó bien en todos los sectores y se escucharon murmullos de desaprobación.

Por la Campaña por el Aborto Legal, una de las que tomó la palabra fue la presidenta de Católicas por un Derecho a Decidir, Marta Alanis, quien agradeció la ayuda de la prensa para visibilizar la problemática, y consideró que el aporte fue fundamental en el "cambio cultural necesario que llevó a construir la marea verde".

"No puede ser que los senadores nos den la espalda y la juventud se desilusione de la política. Van a ser ellos los responsables", advirtió, tras recordar que se cumple el aniversario número 14 del nacimiento de la Campaña Nacional.

Participaron de la presentación, entre otros, las diputadas Mónica Macha, Brenda Austin, Karina Banfi, Lucila de Ponti, Fernanda Raverta y Araceli Ferreyra; los diputados Daniel Lipovetzky, Daniel Filmus, Nicolás del Caño, Adrián Grana, Carlos Castagnetto; el senador Fernando "Pino" Solanas; la legisladora porteña Myriam Bregman; la precandidata a legisladora porteña Ofelia Fernández; y la investigadora feminista Dora Barrancos. .

El proyecto legaliza el aborto en las primeras 14 semanas de gestación, y también lo autoriza más allá de ese plazo cuando corre riesgo la vida o la salud de la mujer y en casos de violación.

En cambio, se quitó entre los causales de la IVE por fuera de ese plazo la "inviabilidad de vida extrauterina del feto".

Otra de las modificaciones es que este nuevo proyecto no contempla la objeción de conciencia para los profesionales de la salud.

Las chances de que durante este año la iniciativa sea sancionada son mínimas ya que la composición del Congreso no varió: las integrantes de la Campaña son conscientes de este escenario con dificultades, pero se aferran a la estrategia de reiterar la presentación para mantener viva la visibilidad del tema en la agenda pública y ganar adhesiones de cara al 2020.