Desde hoy se realiza la 5ª edición del CIECEX

Entre hoy y mañana se realizará en el Centro Cultural del Viejo Mercado el 5 º Congreso Internacional de Entidades de Comercio Exterior.

Edmundo López, presidente de la Cámara de Comercio Exterior del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región (CCIRR) se mostró entusiasmado con esta nueva edición. "Hace 10 años que venimos realizando esta actividad. Convocamos a entidades del país y del exterior para que nos ayuden a repensar políticas y estrategias para las empresas. El elemento convocante para esta edición es la innovación de la tecnología como impulsor del nuevo comercio internacional. Se van a dar charlas y paneles, y se analizará el contexto económico y financiero de los comercios internacionales, la influencia de la tecnología, las exportaciones de servicios, el comercio digital... Es una agenda interesante y cargada como para que las empresas tengan elementos como para poder abordar esta situación tan cambiante que rodea al comercio internacional", dijo, en declaraciones a "Algo dirán" (Radio Galena, 9435 Mhz).

"Van a estar representados 12 países y estimamos que van a estar presentes cerca de 300 personas. También se van a desarrollar rondas de negocios y una misión inversa para el sector de autopartes, en donde vienen compradores del exterior. También habrá una mesa de desarrollo de proveedores, con empresas de la región, que van a dar a conocer sus demandas y van a conocer sus posibles proveedores, fundamentalmente en el conocimiento de la oferta y la demanda", agregó.



EL PROGRAMA PARA HOY

10:00 Reunión FECACERA (Federación de Cámaras de Comercio Exterior de la República Argentina.) - Actividad cerrada Sala: Museo de la Fotografía.

13:30 . Acreditaciones Sala III.

14:00 . Palabras de bienvenida a cargo de Ruben Hosenen (vice-presidente de la Cámara de Comercio Exterior de CCIRR), Marcos Corach (Jefe de Gabinete y Secretario de Desarrollo, Innovación y Relaciones Internacionales del Municipio) y Carlos Braga · Secretario de Comercio Exterior de la Provincia Sala IV.

14:15 . Panel "El contexto económico y financiero para los negocios" a cargo de Marcelo Elbaum · Gerente de Negocios · Allaria y Ledesma Cia. Pablo Carreras · Coordinador de Desarrollo Económico CIPPEC. Daniel Da Rodda · Gerente de Wealth Management · Balanz Capital. Moderador: Matías Bolis Wilson · Economista Jefe de la CAC.

Sala IV.

15:10 . Panel "La influencia de la tecnología en los modelos de negocios". A cargo de Gonzalo Peña · Director & Co-Founder OH! Panel. Roberto Rodriguez · CEO Agroads. Moderadora: Carolina Racchella · Desarrollo de Negocios – Brote AD. Sala IV.

16.00 Panel "Exportación de servicios: Oportunidades de un sector en crecimiento". A cargo de Leandro Baggini · Cosmo Game Studio – Video Games. Graciela Cuello · Connections Servicios Idiomáticos. Damián Labas · Labas Racing Setap. Moderador: Carlos Braga Sala IV.

16:45 PANEL "PYMES que ganaron mercados" a cargo de Conrado Avaro · Socio Gerente · Inertial Power S.R.L, Claudio Tapia · CEO de ENIAC SOLUCIONES y LABS 357.COM y Héctor Otmar Esborras · Titular OVER S.R.L. Moderador: Andrés Traverso · Jefe del Departamento de Comercio Exterior de la CAC Sala IV.

18:00 Apertura a cargo de Edmundo López (Pte CACEX), Andrés Ferrero (Pte CCIRR), el Intendente Luis Castellano y si bien estaba anunciada la presencia del Gobernador Miguel Lifschitz, no vendrá. Sala IV

18:30 Panel "Desafíos del comercio internacional" a cargo de Marcelo Elizondo · Especialista en Comercio Internacional / Director de la CAC, Gustavo Segré · CEO Center Group – Analista Internacional, Juan Carlos Hallak · Subsecretario de Inserción Internacional Moderador: Adrián Bergesse · Periodista. Sala IV.

19:45 HS. Cierre de la jornada