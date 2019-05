Nuevo dispositivo para la recolección de residuos Locales 29 de mayo de 2019 Redacción Por SE TRATA DE AQUELLOS QUE NO SON DOMICILIARIOS

FOTO PRENSA MUNICIPALIDAD PRESENTACION DEL MOVIL./ Se realizó en la Plaza 25 de Mayo, frente al Municipio.

En el marco de las acciones que lleva adelante el Instituto para el Desarrollo Sustentable de la Municipalidad de Rafaela sobre la correcta gestión de residuos, se puso en marcha el nuevo “Punto Verde Móvil” para recibir los residuos especiales de los vecinos de la ciudad.

Ubicado frente al palacio municipal, el dispositivo estará abierto de lunes a viernes de 8 a 12 y de 16 a 19, para recibir aquellos residuos que no se retiran en la recolección domiciliaria por necesitar un tratamiento especial. El intendente Luis Castellano y la directora del IDS, Paz Caruso, junto a los promotores ambientales, estuvieron presentes en el lugar, recibiendo a los vecinos que llevaron residuos.

Desde el año 2010 la Municipalidad de Rafaela, trabaja a partir del Punto Verde Móvil, motivando a que los vecinos se acerquen a depositar los residuos especiales para su correcto tratamiento. Teniendo presente la gran participación de los vecinos, el crecimiento de la ciudad y de la generación de este tipo de residuos, se adquirió un nuevo dispositivo que luego de esta semana acompañará a Rafaela en Acción.

El Intendente señaló: “Es una estructura para cuidar el medio ambiente, para que los vecinos tengan alternativas dónde tirar sus residuos especiales. Acá tenemos toda la clasificación completa y lo vamos a tener disponible no sólo en la plaza 25 de Mayo durante esta semana, sino en el recorrido de Rafaela en Acción que visita todos los barrios de la ciudad”. Además agregó: “Estamos pensando en el ambiente, estamos pensando en nuestros hijos, nuestros nietos, en el futuro de la ciudad”.

Por su parte, la directora del IDS, comentó: “Estos residuos muchas veces representan un problema para el vecino, porque no sabe dónde disponerlos, ni qué hacer con ellos. El Punto Verde Móvil recorre la ciudad junto al programa Rafaela en acción, para acercarse al vecino y ofrecerle un espacio de depósito que asegura la correcta disposición final de estos residuos” y agregó que “además, nos permite reducir la cantidad de residuos, porque muchas las cosas que dejan los vecinos son reutilizadas.

Se reciben: focos, metales diversos, cables, celulares, aerosoles, libros, juguetes, ropa, calzado, pequeños electros, cartuchos de tinta, CD´s, aceite vegetal usado, aceite de motor usado, pilas, baterías, entre otros elementos.