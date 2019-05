Servicios municipales Locales 29 de mayo de 2019 Redacción Por Leer mas ...

La Municipalidad de Rafaela informa que se estableció un cronograma diferenciado en los servicios públicos para el día de hoy. La determinación obedece a una medida dispuesta por el Sindicato de Empleados y Obreros Municipales.

Recolección Domiciliaria. Ayer no hubo servicio de recolección domiciliaria de residuos. La recolección se retomará hoy por la noche con los residuos biodegradables.

Minibuses: No habrá servicio de minibuses el día miércoles 29. Las 5 líneas de transporte público volverán a circular el jueves 30, a partir de las 4:30.

ZEC: No se cobrará estacionamiento en la Zona de Estacionamiento Controlado el día miércoles 29. El sistema volverá a funcionar el jueves 30.

Cementerio: El día miércoles 29, el Cementerio Municipal estará abierto al público mientras que la Administración permanecerá cerrada. Vale aclarar que habrá una guardia mínima en caso de sepelio.

ERC: La Estación de Residuos Clasificados permanecerá cerrada el día miércoles 29 volviendo a la actividad el jueves 30.

Complejo Ambiental: El Complejo Ambiental Rafaela no abrirá sus puertas el miércoles 29. Volverá a la actividad el jueves 30.

Ámbito Educativo y Cultural: Instituciones educativas y culturales municipales no tendrán actividad el miércoles 29.

Rafaela en Acción: El dispositivo integral de servicios Rafaela en Acción ubicado en el espacio verde de calle J. F. Fertonani, frente al complejo habitacional de barrio Villa del Parque, no funcionará el miércoles 29 retomando sus actividades el jueves 30.