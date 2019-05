Bonfatti insistió con defender los logros Locales 29 de mayo de 2019 Redacción Por "Todos estos años que avanzamos en derechos fueron posibles por una planificación que se llama Política del Estado", afirmó el candidato a gobernador del Frente Progresista durante un acto en la localidad de San Vicente.

FOTO PRENSA FPCYS ENCUENTRO. Bonfatti junto Martínez, Aira, Morini y Tejera entre otros.

El candidato a gobernador del Frente Progresista, Antonio Bonfatti encabezó este martes un acto en la localidad de San Vicente donde afirmó “las cosas no son para siempre, hay que cuidarlas: todos estos años que avanzamos en derechos fueron posibles por una planificación que se llama política del Estado”.

En un colmado Salón Sarmiento (que fue puesto en valor con aportes del Gobierno de Santa Fe y la comunal local), Bonfatti estuvo acompañado por referentes, candidatos y simpatizantes de todas las localidades del Departamento Castellanos. El diputado Omar Martínez -candidato a senador departamental- resaltó la presencia de todos los presentes y destacó “en nuestro departamento al Frente lo construimos entre todos: tenemos presencia en 40 de las 46 localidades y podemos mostrar muchas fortalezas: destacar a cada vecino las obras y programas que hicimos en cada una de las localidades”

Del encuentro participaron la candidata a vicegobernadora, Victoria Tejeda, el presidente de la comuna local -y candidato para la reelección-, Gonzalo Aira; el candidato a diputado provincial Pablo Pinotti; la candidata a senadora suplente, Prof. María Elena Fioramonti; el ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Pedro Morini; el intendente de Sunchales, Gonzalo Toselli, presidentes comunales de localidades del departamento, entre otras autoridades.





NO QUIERO VOLVER ATRÁS

Bonfatti repasó los logros obtenidos en los doce años de gobierno del Frente Progresista, lo que graficó con algunos ejemplos: "Cuando la Organización Mundial de la Salud afirma que tenemos la mejor Salud Pública de América Latina, no es solamente por los edificios que construimos, unos 225 mil metros cuadrados cubiertos. Tiene que ver con la manera en que se aborda el tema, cómo se jerarquiza la atención primaria, con que somos la única provincia que produce medicamentos, con que tenemos la tasa más baja del país de mortalidad infantil y materna, la tasa de embarazo más baja". En materia de Educación destacó “hablamos de titularización de 55 mil docentes que hacían 25 años no titularizaban ni concursaban. Hemos habilitado 255 escuelas secundarias, en la Nación la matrícula secundaria bajó un 5%, en Santa Fe subió 14%. Crecimos en un 68% la matrícula nivel terciario, 101 carreras nuevas, 30 institutos terciarios nuevos. Esto es Santa Fe” y agregó ante el aplauso del público: “3900 kilómetros de rutas repavimentadas, 265 kilómetros de rutas nuevas. En 24 años, el peronismo hizo un solo acueducto. Nosotros en 12 años hicimos seis. No quiero volver atrás cuando se bajaba el sueldo a los empleados, se privatizaba el Banco de Santa Fe y el Banco Santafesino de Inversión y Desarrollo, cuando la Policía se tenía que comprar las balas, el uniforme, cuando en los pueblos se hacían rifas para comprar ambulancias” enumeró. Bonfatti también destacó uno de los ejes de gobierno cuando sea nuevamente el primer mandatario provincial: “Vamos a invertir para cambiar la matriz productiva en la Provincia” y brindó hechos concretos: “en septiembre, cuando se discuta el presupuesto 2020 en Legislatura, vamos a enviar el proyecto para poder invertir 5000 millones de pesos en subsidios de tasas para que empresarios y emprendedores mejoren su producción. Debemos juntar el Estado, el productor y el sector científico tecnológico: tenemos que innovar”



LOS ORADORES:

Victoria Tejeda invitó a “seguir conquistando derechos y trabajando juntos. No podemos perder todo lo conquistado estos doce años”

Morini a su turno resaltó “los que formamos el Frente siempre cumplimos la palabra de lo que prometimos. Llevamos doce años en la Provincia y no tenemos un solo funcionario que haya pasado por la Justicia. Esto es un gran valor que no todos lo pueden mostrar. En 24 años inauguraron un solo hospital, Nosotros ya llevamos 10.

Aira agradeció la presencia de todos, “del futuro gobernador de la Provincia de Santa Fe” y remarcó “la inversión que ha hecho la Provincia en cada una de las localidades, en San Vicente. Hechos concretos como la ruta, la electrificación que generan empleo genuino”.