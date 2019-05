Los triunfos de Del Potro y Delbonis en Roland Garros Deportes 29 de mayo de 2019 Redacción Por Leer mas ...

FOTO NA DE MENOR A MAYOR./ Del Potro superó al chileno Jarry.

PARIS, 29 (AFP-NA). - Argentina cerró una gran primera ronda para sus tenistas en Roland Garros, con un balance de seis clasificados de siete representantes, después de las victorias de Juan Martín Del Potro y Federico Delbonis este martes. El único que no pudo superar el debut fue Guido Andreozzi (101º del mundo), el peor clasificado de los siete en el ránking ATP, que perdió además ante otro argentino, Guido Pella (23º), por lo que no podía haber un pleno de siete clasificados. El año pasado el balance de argentinos que avanzaron a la segunda ronda de Roland Garros también fue muy positivo, con siete de ocho representantes.

Tras las victorias de Diego Schwartzman, Leonardo Mayer, Guido Pella y Juan Ignacio Londero en los dos primeros días del torneo, Del Potro y Delbonis se sumaron a la lista victoriosa, en sus partidos en el primer turno de competición de este martes en el torneo parisino.

Del Potro tenía un debut delicado, contra un joven en plena progresión como es el chileno Nicolás Jarry (58º del mundo), pero se repuso a un mal inicio y pudo remontar para ganar 3-6, 6-2, 6-1 y 6-4. Del Potro tuvo que pasar 2 horas y 7 minutos en la pista, con clima fresco y viento, para llegar a una segunda ronda en la que se medirá al japonés Yoshihito Nishioka (72º), que venció en cinco sets al estadounidense Mackenzie McDonald (66º) por 6-7 (7/9), 6-0, 4-6, 6-2 y 6-3.

En el primer set, Jarry, que a sus 23 años es uno de los estandartes de la nueva ola de tenistas sudamericanos, sorprendió de entrada, manteniendo su servicio para llevarse el primer parcial 6-3. Del Potro, de 30 años, despertó en el inicio del segundo set. Con dos quiebres para la Torre de Tandil en los dos siguientes sets y uno en el último (6-2, 6-1, 6-4), el argentino remontó un partido en el que fue de menos a más.

Delpo es una de las incógnitas de esta edición, ya que apenas ha jugado desde su lesión de rótula en Shanghai en octubre. Hizo una prueba no satisfactoria en febrero en Delray Beach y reapareció en tierra batida en mayo en Madrid, donde cayó en la primera ronda. Una semana después llegó hasta cuartos de final en Roma, donde estuvo a punto de eliminar al número 1 mundial Novak Djokovic, lo que reforzó su confianza de cara a este Roland Garros.

"Estoy bien. Vengo sumando, día a día. Centrado en los entrenamientos, en los partidos. Es el objetivo de estos tres torneos (Madrid, Roma y Roland Garros), después haremos un balance y planificaré nuevos objetivos. Si termino sano aquí, poco a poco iré haciendo la transición de la rehabilitación", explicó Del Potro. En el torneo parisino ha sido dos veces semifinalista (2009 y 2018), la última de ellas el año pasado, donde únicamente le cerró el paso Rafa Nadal.

Por su parte, Delbonis (75º del mundo) se impuso al veterano español Guillermo García-López (136º) por 6-1, 3-6, 6-3 y 6-2. En la segunda ronda, Delbonis jugará contra el italiano Fabio Fognini (12º), campeón este año en Montecarlo y que se impuso a su compatriota Andreas Seppi (71º) 6-3, 6-0, 3-6 y 6-3.

Es la tercera vez que Delbonis (28 años) supera la primera ronda en París, donde el año pasado cayó en su segundo partido, una barrera que intentará ahora derribar para llegar a la tercera ronda, su techo histórico en un Grand Slam, que alcanzó en el Abierto de Australia de 2016.

Este miércoles dará comienzo la segunda ronda de Roland Garros con acción para cuatro argentinos. En primer turno, Guido Pella, se verá con el local Corentin Moutet. El N°23 del mundo buscará no ser sorprendido ante quien se encuentra 110° ATP pero fue invitado por la organización.

Vale destacar que hay un albiceleste asegurado en la siguiente instancia ya que Leonardo Mayer (68°) se topará frente a Diego Schwartzman (20°). En cuartos de final de Hamburgo 2018, único choque entre sí, fue triunfo del correntino, antes de caer en la final.

Además, Juan Ignacio Londero (78°), que viene de sumar su primera victoria en torneos del Grand Slam, ahora va por otro golpe ante el también francés Richard Gasquet (39°).