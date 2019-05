La Provincia invita a la muestra internacional de cine Información General 29 de mayo de 2019 Redacción Por La apertura se llevó a cabo el pasado lunes en El Cairo Cine Público. La programación incluye clínicas, seminarios, clases magistrales y proyecciones, y se extenderá hasta el 2 de junio.

FOTO SCS// MICDOC./ La actividad se extenderá hasta el próximo domingo, 2 de junio.

El lunes 27 comenzó en Rosario y Santa Fe la Muestra Internacional de Cine Documental Micdoc, organizada por el Ministerio de Innovación y Cultura de la provincia en El Cairo Cine Público de Rosario y el Cine América de la ciudad de Santa Fe.

La apertura oficial de la primera edición de Micdoc se llevó a cabo en El Cairo y contó con la presencia de Cecilia Vallina, subsecretaria de Producciones e Industrias Culturales; y la cineasta Albertina Carri, quien brindará la clínica del Laboratorio Audiovisual de Documental de Creación.

Vallina destacó que la muestra es posible gracias "al trabajo sostenido y a las políticas de fomento que se vienen implementando en la provincia a lo largo de muchos años. Esta muestra, que también se realiza en el Cine América de la ciudad de Santa Fe, nos brinda la posibilidad de generar encuentros y que gente de toda la provincia tenga acceso a documentales de distintas partes del mundo y a espacios de formación y debate que seguramente enriquecerán sus saberes", agregó.

"Muchos de los materiales audiovisuales que se exhibirán seguramente no llegarían a nuestras pantallas de otra manera que no fuera este tipo de encuentros que se hacen en espacios públicos, organizados por el Ministerio de Innovación y Cultura de la provincia", sostuvo.

Por su parte, Carri destacó "la importancia de este tipo de espacios para lo audiovisual y para que estudiantes, realizadores y público en general pueden encontrarse y ver todo tipo de proyectos".

"Yo aprendí cine de muchas maneras pero, por sobre todas las cosas, aprendí viendo cine en salas, porque además del placer que te produce ver películas en pantalla gigante, uno también se alimenta de lo que ocurre a la salida, ya sea con una charla, una discusión o tan solo una mirada, cómplice o no, sobre lo que acabamos de ver", indicó.



LA MUESTRA MICDOC

La programación, que se extenderá hasta el domingo 2 de junio, incluye obras realizadas en Alemania, Bélgica, Croacia, Eslovenia, España, Estados Unidos, Líbano y Argentina.

Además, se exhibirán las producciones desarrolladas en las dos primeras ediciones del Laboratorio Audiovisual de Documental de Creación, experiencia de formación y experimentación impulsada en 2017 y 2018 por el programa Señal Santa Fe.

La primera edición de Micdoc incluye una clínica del Laboratorio Audiovisual de Documental de Creación, a cargo de Albertina Carri. Con la participación de 13 realizadoras y realizadores de Rosario, Santa Fe y Rafaela, incluirá la selección de dos proyectos documentales que recibirán una asignación para desarrollo de 150 mil pesos cada uno.

La programación completa puede consultarse en www.senalsantafe.gob.ar/micdoc/programacion/.