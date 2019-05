Santo Biasatti y Carolina Fal se casaron en secreto Información General 29 de mayo de 2019 Redacción Por Leer mas ...

Luego de 14 años de relación y dos hijas en común, Santo Biasatti y Carolina Fal decidieron firmar la libreta roja y sellar su amor. La pareja se casó en secreto en el mediodía de ayer, y después, Santo volvió a su trabajo.

La noticia la anunció el periodista Javier Fabracci a través de su cuenta de Twitter y agregó que fue en el Registro Civil de la calle Uruguay en una ceremonia muy íntima, publicó Teleshow.

El periodista de 75 años está en pareja desde hace 14 con la actriz de 46 y tienen dos hijas en común, Sofía de ocho y Lucía de seis. El ya era padre, fruto de su relación anterior, de Marcelo y Mariano, incluso tiene una nieta, Agostina, que hace poco más de dos años se recibió de periodista.

Fal, por su parte, participó de programas como Clave de Sol, La banda del Golden Rocket, Tiempo Final y Resistiré. En el 2007 se alejó de la actuación para estudiar medicina, se recibió en la Universidad Austral en el 2014.

A pesar de lo importante que era el día de ayer para la pareja, el periodista realizó su programa en Crónica, Santo Día, y a las 14:00, como todos los días, abrió su ciclo radial en AM 990, aunque bromeó, sin dar más detalles: "Este programa está grabado". Luego mantuvo un distendido diálogo con su columnista de espectáculos, Luis Bremer.

Luis Bremer: -¿A la salida de Crónica usted hizo como el general decía de la casa al trabajo y del trabajo a la casa o hizo algún trámite?

Santo Biasatti: -Del trabajo al trabajo.

LB: -En el medio hubo alguna escala en algún lugar.

SB:—¿Una escala?…

LB:—Un cafecito…

SB—Acá en la esquina

LB—Y… antes de eso no tuvo que hacer ningún trámite. Muchas veces pasa…

SB—¿Qué trámite por ejemplo podría ser?

LB—Y… en alguna institución oficial…

SB—Van a seguir mucho con esto porque tenemos que continuar con el programa…

LB—A mí me alegra mucho de corazón haber descubierto un ser humano tan maravilloso como usted. Se lo digo de verdad porque es un señor adorable y que nos estimula a aprender. Me encanta que la gente que quiero esté feliz. Creo que hoy es un día feliz para usted…

SB—En esta profesión nuestra de cada día, uno no siempre es feliz, pero en algún momento del día usted tiene que buscar algo de felicidad porque al otro día sigue esto y sigue con todo: con los que insultan, con los que agreden. Y con otra gente que tiene otro valor para usted.

LB—¡Feliz 28 de mayo!… Más allá de lo profesional… ¿se siente feliz y amado…?

SB—Como no me voy a sentir amado… tengo hijos… tengo nieta… Espero que esto no haya modificado…

LB—Se lo tengo que preguntar: ¿Hoy usted se casó con Carolina Fal, su pareja, a la que yo quiero y respeto?

SB- Usted leyó alguna vez Radiolandia y Antena. Mi vida privada me pertenece…



Biasatti comenzó a trabajar en televisión en 1971 y en 1993 hizo en Todo Noticias El programa de Santo, paralelamente hacía en El Trece Síntesis y en 1998 se puso al frente de El noticiero de Santo.

Desde el 2004 hasta el 2017 fue el conductor de Telenoche con María Laura Santillán y sorpresivamente dejó la emisora. A los pocos meses ingresó a Crónica, donde hace el magazine de la mañana, Santo Día.