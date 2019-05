Las primeras bajas en algunas horas Deportes 29 de mayo de 2019 Redacción Por Leer mas ...

Por estas horas está prevista una reunión entre el entrenador Carlos Trullet y el presidente de Ben Hur, Adrián Zenklusen, para evaluar la situación en cuanto al plantel tras la eliminación del Regional Amateur, de cara a las competencias que debe afrontar en el resto del año: Liga Rafaelina y Copa Santa Fe.

Lo que es seguro es que hay tres jugadores que no podrán continuar porque su vínculo era solamente hasta la finalización de la participación de Ben Hur en el certamen: Francisco Baranosky, Santiago Paz (regresa a Atlético Rafaela) y Gabriel Giacopetti.

No obstante, es muy factible que otros futbolistas que llegaron para el Regional también dejen el Club por una cuestión de presupuesto. También es cierto que Ben Hur debe aspirar a salir campeón del torneo de la Liga para clasificarse al próximo. Aunque el Consejo Federal podría oficializar las plazas fijas para determinados clubes y allí podría tener una vía segura. Pero por ahora no hubo precisiones.



SIN FECHA POR COPA SANTA FE

El campo de juego del estadio "Néstor Zenklusen" fue resembrado el viernes pasado y por ende hasta aproximadamente dentro de 20 días no estaría en condiciones de ser utilizado. Por ello, el partido ante Atlético de Rafaela por los octavos de final de la Copa Santa Fe podría disputarse recién el 23 o 30 de junio.