El campeonato donde se convive con la sospecha Deportes 29 de mayo de 2019 Por Darío Gutierrez REGIONAL AMATEUR

Y pensar que durante décadas muchos dirigentes cuestionaron a Julio Grondona. Al menos en 30 años la palabra federalismo en el fútbol tuvo un significado. En estos tiempos la AFA, esa misma que tuvo que agachar la cabeza ante los clubes poderosos que le armaron la Superliga, solo puede mostrar poder con el ascenso. Y uno de sus órganos es el Consejo Federal, donde sus integrantes lejos están de bregar por los intereses del fútbol del interior.

El organismo que tiene a Pablo Toviggino como presidente, hace un año y medio que viene pateando en contra de los clubes y Ligas a los cuales debería defender con sus decisiones. Primero borrando el Federal B, después mirando para otro lado cuando "Chiqui" Tapia y su grupo cambiaron en pleno campeonato el Reglamento para otorgar cinco ascensos a la B Metropolitana, y dejar con los mismos dos al Federal A (realmente insólito), y ahora haciéndose el distraído frente a las graves falencias del Regional Amateur, que está teniendo una definición llena de sospechas.

La intención de hacer del Regional Amateur un torneo jerarquizado choca con decisiones increíbles en cuanto a la infraestructura de muchos participantes. Lo de Achirense que para llegar a su cancha hay que hacer ocho kilómetros por tierra (no ripio) no resiste análisis. O que decida no recibir hinchas visitantes sin una justificación convincente (cae de maduro que la Policía tiene la sugerencia del dueño del club por una cuestión deportiva), sobre todo en instancias finales.

Cada fin de semana este torneo viene siendo noticia por arbitrajes escandalosos e incidentes de todo tipo. La pregunta es ¿porqué no se controlan mejor las designaciones?

Si se pretendiera otorgar transparencia sería fácil demostrarlo: en esta época hace rato que varios árbitros de categorías superiores están descansando y si se les propusiera dirigir finales (en caso que los clubes estuvieran dispuestos a pagar la diferencia de arancel) sería una manera de hallar una posible solución.

Es cierto que en este deporte y sobre todo en los tiempos actuales, la sospecha es moneda corriente. Pero cuando son tantas las voces que se escuchan... Que tal club tiene la bendición de Tapia, que el otro es el preferido de Bazzi (Gustavo), y que Güemes de Santiago del Estero es el equipo del cual es reconocido simpatizante...Pablo Toviggino. Y viendo los videos de la definición de varios partidos, llama notoriamente la atención.

Quizás hace 25 años, cuando varios clubes se unieron y forzaron la creación del Argentino A, había otros dirigentes y también eran otros tiempos. Hoy parece difícil que alguien se anime a hacerle frente a la cúpula del Consejo Federal, por los temores de siempre. El dicho que suena obsceno "a ver quien la tiene más larga" (sobre todo asociado a la billetera), en el fútbol del Regional Amateur tiene mucho más vigencia.