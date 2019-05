Otra vez, Perotti y Bielsa juntos Locales 29 de mayo de 2019 Redacción Por Leer mas ...

Omar Perotti y María Eugenia Bielsa participaron, en la ciudad de Rosario, de la presentación del libro “Gestas Peronistas”. Durante el encuentro, el candidato a gobernador destacó el compromiso y la palabra empeñada en la conformación del frente Juntos: “Dimos nuestra palabra y para nosotros eso basta”. A su turno, Bielsa aseguró: “Estoy en el lugar donde quiero estar”.

En ese sentido, la rosarina agregó: “Este es un día para todos los compañeros y compañeras de la provincia, que estamos juntándonos, que es lo que dijimos que íbamos a hacer. Vamos a transitar esta campaña acompañándonos como lo hemos dicho. La palabra estuvo siempre”.

Por su parte, Perotti remarcó que “estar juntos es la expresión de cómo vamos a gobernar a partir del próximo 10 de diciembre”. Y recalcó: “Siempre nos comprometimos a expresar el deseo de todos los santafesinos para construir una provincia con protagonismo diferente; un protagonismo nacional. Por eso la palabra empeñada, como dice María Eugenia, y el compromiso para conformar el frente Juntos. Una señal muy clara no solo para los propios, sino para todos los santafesinos, porque el 16 de junio va a ser un triunfo de todos los santafesinos”.

Por último, el rafaelino insistió: “Tenemos que convencer a todos que sean parte de esta construcción nueva, que empieza el 16 de junio. Si cada uno de nosotros puede transmitir esto en cada barrio, en cada pueblo, en cada ciudad de esta provincia, el futuro de Santa Fe no es lo que va a venir, no es lo que va a pasar, sino lo que juntos seamos capaces de realizar”.