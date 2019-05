Hubo definiciones en la Norte Deportes 29 de mayo de 2019 Redacción Por Inferiores Primera B. Ramona se consagró en Sexta, Humberto en Octava y Novena, mientras que en la última se definirá la Séptima. En la Sur, con dos fechas por jugarse, aún no hay campeones.

EN TACURAL. / El Deportivo recibió a Argentino de Humberto, elenco que se coronó en las dos menores.

El torneo Apertura de Divisiones Inferiores de la Primera B de Liga Rafaelina de Fútbol ya conoce a sus primeros campeones. En la Zona Norte se disputó la octava y penúltima fecha y el Deportivo Ramona se aseguró el primer puesto de Sexta, mientras que en las dos menores, Octava y Novena, fueron ganadas por Argentino de Humberto. En Séptima, Moreno lidera con 22 y Humberto llega con 20.

Por el lado de la Zona Sur, aún con dos capítulos por disputar, no hubo definición. Florida y La Hidráulica pelean prácticamente mano a mano en Sexta y Séptima, mientras que Bochazo sigue con posibilidades en la mayor. En Octava lideran los de Frontera pero a sólo uno viene Sportivo Santa Clara. En Novena, arriba los de Florida de Clucellas.

Todo lo ocurrido, los goleadores y lo que se le viene a cada club:



ZONA SUR



Sexta División: Bochófilo Bochazo 1 (Iván Giussani) vs La Hidráulica 0, Atlético María Juana 4 (Mauricio Wainzettel, Gerónimo Lauxmann, Emiliano Perren y Tomas Forzani) vs Libertad Estación Clucellas 1 (Alessandro Juncos), Atlético Esmeralda 0 vs San Martín de Angélica 1 (Mario Villemin), Sp. Santa Clara 0 vs Talleres María Juana 0, Florida de Clucellas 1 (Benjamín Krong) vs Zenón Pereyra 0.



Séptima División: Bochófilo Bochazo 2 (Luciano Díaz y Máximo Muller) vs La Hidráulica 1 (Lucas Reartes), Atlético María Juana 1 (Ulises Cattani) vs Libertad Estación Clucellas 3 (Valentín Gastaldi, Vladimir Boscacci y Joel Gutiérrez), Sp. Santa Clara 1 (Thiago Kloster) vs Talleres María Juana 0, Florida de Clucellas 3 (Agustín Eugeter, Alexis Lencina y Facundo Peralta) vs Zenón Pereyra 0. A Esmeralda le dieron los puntos ya que San Martín no presentó la divisional.



Octava División: Bochófilo Bochazo 0 vs La Hidráulica 1 (Facundo Baudi), Atlético Esmeralda vs San Martín de Angélica, Sp. Santa Clara 4 (Juan Suppo x 2, Axel Expósito y Santiago Bonetti) vs Talleres María Juana 0, Florida de Clucellas 2 (Santino Pairetti y Francisco Dullo Bravo) vs Zenón Pereyra 2 (Gastón Bruno x 2). A Atlético (MJ) le dieron los puntos ya que Libertad E.C. no presentó la divisional.



Novena División: Bochófilo Bochazo 1 (Tiago Palma) vs La Hidráulica 0, Atlético María Juana 1 (Lautaro Gallo) vs Libertad Estación Clucellas 1 (Juan Pablo Bassi), Sp. Santa Clara 0 vs Talleres María Juana 0, Florida de Clucellas 3 (Santiago Walker, Bautista Junco y Esteban Coman) vs Zenón Pereyra 0. A San Martín le dieron los punto ya que Atlético Esmeralda no presentó la divisional.



Novena Especial: Florida de Clucellas 2 (Bruno Chiavassa x 2) – Zenón Pereyra 0.



Próxima fecha (10°): Zenón Pereyra vs Sportivo Santa Clara, Talleres de María Juana vs Atlético Esmeralda, San Martín de Angélica vs Atlético María Juana, Libertad Estación Clucellas vs Bochófilo Bochazo, La Hidráulica vs Deportivo Josefina. Libre: Florida de Clucellas.



ZONA NORTE



Sexta División: Deportivo Tacural 0 vs Argentino Humberto 1 (Nicolás Ferrero), Argentino Vila 2 (Matías Sordo y David Bustos) vs Tiro Federal de Moisés Ville 1 (Alexander Fernández), Independiente Ataliva 1 (Martín Garello) vs Moreno de Lehmann 0, Deportivo Aldao 0 vs Sp. Roca 1 (Juan Fraire), Deportivo Susana 4 (Bautista Arnaudo, José Guillen, Laureano Gazzola y Julián Sola) vs Dep. Bella Italia 2 (Facundo Alvarez x 2).



Séptima División: Argentino Vila 1 (Pablo Moreyra) vs Tiro Federal de Moisés Ville 0, Independiente Ataliva 0 vs Moreno de Lehmann 1 (Alan Ferri), Deportivo Aldao 3 (Julián Spahn, Bruno Bonafede y Juan P. Mitri) vs Sp. Roca 0, Deportivo Susana 0 vs Dep. Bella Italia 4 (Marcos Contreras, Marcos Stieben, Sergio Páez y Juan Galarza). A Humberto le dieron los puntos ya que Dep. Tacural no presentó la divisional.



Octava División: Deportivo Tacural 0 vs Argentino Humberto 4 (Valentino Oggero, Gianfranco Grande, Axel Villarruel y Jonatan Rodríguez), Argentino Vila 1 (Denis Mercil) vs Tiro Federal de Moisés Ville 3 (Agustín Farías, Luciano Villarroel y Isaac Onysiv), Independiente Ataliva 0 vs Moreno de Lehmann 0, Deportivo Aldao 2 (Lautaro Tinivella y Adriel Peralta) vs Sp. Roca 1 (Laureano Bonsegundo), Deportivo Susana 1 (Manuel Iglesias) vs Dep. Bella Italia 1 (Elías Espinoza).



Novena División: Deportivo Tacural 0 vs Argentino Humberto 4 (Stéfano Mezzadri x 2 y Batista Graff x 2), Argentino Vila 1 (Lorenzo Ferrero) vs Tiro Federal de Moisés Ville 1 (Alexis Graff), Independiente Ataliva 0 vs Moreno de Lehmann 1 (Octavio Gadler), Deportivo Susana 4 (Máximo Balbo, Joaquín Armando, Santiago Sarra y Emanuel Molina) vs Dep. Bella Italia 0. A Aldao le dieron ya que Sp. Roca no presentó la divisional.



Próxima fecha (9ª): Argentino de Humberto vs. Deportivo Ramona, Deportivo Bella Italia vs Deportivo Aldao, Sportivo Roca vs Independiente Ataliva, Moreno de Lehmann vs Argentino Vila, Tiro Federal de Moisés Ville vs Deportivo Tacural.