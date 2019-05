Mercantiles tendrán una suba de 30% en cuotas Nacionales 29 de mayo de 2019 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 29 (NA). - La Federación de Trabajadores de Comercios y Servicios (FAECYS) y las cámaras empresariales acordaron un aumento salarial del 30%, que se cobrará en cuotas y que contiene sumas no remunerativas.

El acuerdo establece que a partir de septiembre próximo el aumento salarial se aplicará en cuotas bimestrales de la siguiente forma: 4,5% en septiembre, 4,5% noviembre, 4,5% enero y 4,5% marzo, respectivamente, sobre la escala salarial básica de marzo de 2019.

El acuerdo contará de una asignación extraordinaria, de carácter remunerativo y no acumulativo, por única vez, que se pagará en cinco cuotas bimestrales, a partir de mayo del 4,5%, 4,5% julio-agosto de este año y 3% en marzo del 2020.

El aumento para los empleados de comercio, que superan al millón de trabajadores en todo el país, tendrá una nueva revisión en enero próximo, pero podría adelantarse si la inflación supera los acuerdos alcanzados.

El ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, firmó hoy la homologación del incremento salarial, en una reunión de la que participaron los presidentes de la cámaras CAME, Gerardo Díaz Beltrán, y de la CACyS, Jorge Di Fiori, y el secretario general de FAECYS, Armando Cavalieri.

El acuerdo entre el gremio y el sector empresario incluye también una baja del 3,5% a 2,5% en la contribución patronal del seguro de retiro complementario que se hará efectiva con retroactividad a enero pasado.

La reducción que no afecta a los empleados implica una reducción permanente del costo laboral no salarial para el comercio y los servicios.

Comercio se suma así a los acuerdos salariales de los trabajadores de la carne, los estacioneros, metalúrgicos y gastronómicos entorno al promedio esperado por el Gobierno, mientras se encuentran negociando los gremios de sanidad, construcción y camioneros.