Se entregó el autor del doble femicidio Policiales 29 de mayo de 2019 Redacción Por SANTA FE

Un joven de 29 años que era buscado por el crimen de una mujer y su hija de 10 en el barrio Punta Norte, de la ciudad de Santa Fe, se entregó a la Policía y quedó detenido. El sospechoso, llamado Hugo Daniel Blanco, se presentó alrededor de las 22:10 del pasado lunes en la Comisaría 10º de la capital santafesina y quedó inmediatamente detenido. Blanco era buscado desde el domingo, cuando su hermana denunció que había llegado a su casa y confesado sus crímenes. "Yo soy el hombre que buscaban por el crimen de Verónica Ramírez y su hija", dijo el fugitivo al ingresar en la seccional policial. Inmediatamente, el acusado fue puesto en manos del fiscal de Homicidios Gonzalo Iglesias, que procederá a fijar, en las próximas horas, la audiencia imputativa, tal cual lo marcan las normas judiciales de la provincia. "Me mandé una cagada", le dijo el domingo pasado Blanco a su hermana, tras confesarle que había matado a su pareja, Verónica Ramírez, de 34 años, según informa el sitio del diario El Litoral. Blanco se fue de la casa de su hermana, quien llamó a la Policía para denunciar el hecho. Varios móviles se dirigieron de inmediato a la casa situada en Azopardo al 10.400, donde fueron encontrados los cuerpos apuñalados de Ramírez y su hija Valentina, de 10. Tanto la mujer como la niña habían recibido numerosas heridas cortantes en la espalda y en la nuca. De inmediato comenzó un intenso operativo policial para dar con el prófugo, que incluyó varios allanamientos en casas de familiares y amigos, el cual pudo haber sido un factor importante a la hora de motivar su decisión de entregarse, ya que habría percibido que no tenía posibilidad de escapatoria. El crimen de la madre y su hija, se sumó a otros tres femicidios ocurridos en la ciudad de Santa Fe y su área de influencia en lo que va de 2019. El primero de los homicidios fue el 17 de marzo y tuvo como víctima a Diana Valenti, de 26 años, quien murió tras recibir un balazo en el pecho en el Hospital Mira y López, adonde fue trasladada por su ex pareja, un hombre de 36 años. En tanto, el 13 de mayo pasado fue hallada boca abajo y asesinada de al menos 40 puñaladas Natalia Guadalupe Catam, de 22 años, en el barrio Las Lomas y por el momento no hay detenidos. El último de los asesinatos había ocurrido el 20 de este mes en la localidad de San José del Rincón, a pocos kilómetros de la capital provincial, y tuvo como víctima a Carla Morel, de 46 años, quien fue encontrada golpeada, estrangulada y con signos de abuso tras desaparecer cuando había llevado sus hijos a la escuela. Por el caso hay un menor detenido, luego que su padre le encontrara un celular que habría pertenecido a la víctima.