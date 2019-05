Ahora acusaron al hijo de Kike Teruel Policiales 29 de mayo de 2019 Redacción Por POR ABUSO SEXUAL

Luego de que Lautaro, hijo de Mario Teruel de "Los Nocheros", fuera detenido e imputado por violar de una menor en Salta, se sumó una nueva denuncia a un familiar del grupo. Se trata del hijo de Kike Teruel, quien habría intentado abusar de una modelo en el 2018 luego de que la misma fuera a una fiesta en su casa. Así lo manifestó la joven en su cuenta de Facebook. Al respecto advirtió: "Chicas, tengan cuidado y no vayan a las juntadas/afters que hacen en la casa de uno de los hijos de uno de 'Los Nocheros'… Estaba en el baño, tocaron la puerta y cuando salí era él, me agarró de los brazos demasiado fuerte, queriéndome arrastrar a la habitación de al lado, luego al primer piso. No sé de dónde saqué fuerza y logré soltarme cuando uno de mis amigos me vio y fue corriendo a ayudarme… Ojalá a ninguna le pase de nuevo, y que no pase a mayores. Que esta gente no sea impune por tener plata o por tener un apellido importante. No nos callemos más".

La noticia la anunciaron este martes por la tarde en Intrusos luego de que presentaran desde Salta al abogado de la joven llamado Santiago Pedroza. En consecuencia, luego de escuchar las acusaciones contra su hijo, Kike Teruel habló con el programa y lo defendió: "Mi familia es intachable y está viviendo una situación espantosa. Mis hijos están con la frente alta". "Es una situación espantosa. Quiero que este señor, Santiago Pedroza, repita de nuevo y hable de nuevo acá adelante de mí para que lo escuche porque mi hijo es menor de edad, empecemos por ahí. Cuando esta chica que no conocemos hizo esta denuncia mediática, no hemos tomado importancia. Somos una familia muy linda, hermosa, tengo unos hijos precioso, si es conocido en el barrio es porque tiene un millón de amigos, como Roberto Carlos", manifestó el "nochero". "Mi familia es intachable. (..) Que esta chica haga la denuncia que quiera, mi hijo está con la frente en alta", continuó Kike. "Esa noche que ella estuvo, estuvo y se fue al ratito y se fue porque nadie la conocía. Mi hijo no sabe por parte de quién vino. Mi hijo es menor de edad, nunca hizo nada. Mi hijo tiene un montón de amigos y en esa mezcolanza entró alguien que no tenía que entrar", concluyó el cantante.