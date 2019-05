Lavagna, más lejos de AF Nacionales 29 de mayo de 2019 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 29 (NA). - El precandidato presidencial de Consenso 19 Roberto Lavagna presentó ayer una propuesta para crear un Consejo para el Desarrollo Económico y Social, con el objetivo de generar políticas públicas generales, en momentos en que se aleja la posibilidad de acordar con Alternativa Federal.

En Córdoba no hubo menciones públicas a Lavagna y el mensaje fue ratificar las PASO, algo con lo que el postulante de Consenso 19 no está cómodo. Fuentes cercanas al ex funcionario admitieron que desde la reunión que tuvo con el senador Miguel Pichetto el jueves pasado, no volvió a tener contacto con ningún referente de Alternativa Federal.