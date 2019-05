Cierran la octava en barrio Parque Deportes 29 de mayo de 2019 Redacción Por PRIMERA A

Ben Hur recibirá este miércoles a Ferrocarril del Estado y de esta manera se cerrará la octava fecha del torneo Apertura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol.

Dicho juego que fuera postergado comenzará a las 21:30 hs (Reservas 20 hs) se disputará en cancha Auxiliar de la BH y será arbitrado por Roberto Franco, quien estará acompañado por F. García y A. Kestler.

El ‘Lobo’ viene de sufrir el duro golpe con la eliminación en la final del torneo Regional Amateur y ahora apuntará todos los cañones al torneo liguista. En el certamen doméstico perdió ante Unión en Sunchales por la mínima y previamente había goleado 5-0 a Ramona. Los de barrio Los Nogales suman tres sin derrota con dos victorias seguidas y un empate.



Los resultados de la fecha: Unión 0-0 Dep. Ramona, Sportivo Norte 1-2 Atlético de Rafaela, Florida de Clucellas 3-0 Arg. Quilmes, Dep. Tacural 0-1 9 de Julio, Peñarol 1-1 Dep. Libertad.



La próxima fecha, la novena, se disputará el próximo domingo y tendrá los siguientes cruces: Dep. Ramona vs Peñarol, Dep. Libertad vs Dep. Tacural, 9 de Julio vs Florida de Clucellas, Arg. Quilmes vs Talleres (MJ), Brown vs Sportivo Norte, Atlético de Rafaela vs Ben Hur, Ferrocarril del Estado vs Unión.



Las Posiciones: Atlético de Rafaela 21, puntos; 9 de Julio 19; Brown 16; Unión 15; Ben Hur 15; Ferro 13; Tacural 10; Sportivo 10; Florida 8; Libertad 8; Ramona 8; Quilmes 5; Peñarol 3; Talleres (MJ) 1