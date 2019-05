La Superliga descartó sacar los promedios Deportes 29 de mayo de 2019 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 29 (NA). - La presencia en la reunión de Comité de la Superliga de los presidentes de Boca, Daniel Angelici, y de River, Rodolfo D´Onofrio, blindó ayer las aspiraciones de aquellos pares que buscaban quitar los promedios del descenso la próxima temporada, en medio de una profundización de la grieta con AFA respecto de la competencia para determinar la clasificación a torneos internacionales.

En las oficinas de la Superliga en Puerto Madero, el Comité Ejecutivo de Superliga sesionó con un orden del día en el que no estaba previsto charlar sobre los promedios, algo que se puso en la agenda tras una reunión informal la semana pasada.

Sin embargo, debido a la trascendencia que tomó, tanto D ´Onofrio como Angelici dejaron en claro su postura de no tomar decisiones radicales sin el debido proceso.

Por eso, la eliminación de los promedios para determinar descensos recién se daría gradualmente en una o dos temporadas, y no en la próxima como habían fogoneado varios dirigentes de los clubes que estarán directamente afectados por este sistema en la 2019/2020.

"Si queremos cambiar, pero hagamoslo dentro de un plazo que corresponda, no me opongo a discutirlo, pero no es justo cambiarle las reglas de juego a los clubes", detalló D´Onofrio, que ofició de "vocero" de la reunión.



Dura carta a la AFA

Además, los dirigentes brindaron un fuerte respaldo a la Superliga, al enviar una carta dura a la AFA, en la que, por ejemplo, ratificaron la competencia exclusiva de la SAF en la determinación de criterios de clasificación a las copas internacionales.

El punto está en el caso Tigre: es decir, los clubes se pegaron al reglamento de la entidad, que no permite que el "Matador" juegue la Copa Sudamericana 2020 si no gana la Copa de la Superliga, pero sí la Libertadores si la gana.

Hace una semana, la AFA, en su carta a la Conmebol, había desoído el reglamento de la Superliga porque el flamante certamen no había pasado por su Comité. Y avalaba la postura de Tigre -de clasificar de igual manera-, con la anuencia de la Confederación Sudamericana.

La Superliga no aflojó y respaldó lo que indica el artículo 13 del reglamento, que en el inciso 1 señala que "en ningún caso podrá participar de la Copa Libertadores 2020 o la Copa Sudamericana 2020 un equipo que no participe del torneo de Primera División organizado por la Superliga 2019/20".

Y, en el inciso 2, determina: "Quedan expresamente exceptuados aquellos equipos que obtuvieron su clasificación a la Copa Libertadores 2020 por haber sido campeón de la Libertadores 2019, campeón de la Sudamericana 2019, campeón de la Copa Argentina y/o campeón de la Copa de la Superliga 2019".