Colón avanzó a octavos Deportes 29 de mayo de 2019 Redacción Por En Santa Fe, el "Sabalero" dio vuelta el marcador y ganó 3-1 con goles de Bernardi, Morelo López y Nicolás Leguizamón y se clasificó a la siguiente fase tras el 0-0 de la ida. Irá con el vencedor de Argentinos (1)-(0) Deportes Tolima.

FOTO WEB CELEBRA. / Morelo, la figura del partido, festeja el 2-1 para Colón.

SANTA FE, 29 (NA). - Colón se clasificó ayer a los octavos de final de la Copa Sudamericana, tras vencer como local por 3 a 1 a River Plate de Uruguay, en un partido disputado en Santa Fe, por la revancha de los 16avos de final.

En el primer tiempo, Mauro Da Luz, a los 16 minutos, abrió la cuenta para el elenco uruguayo, pero el "Sabalero" lo dio vuelta con tantos de Cristian Bernardi, a los 18, y Wilson Morelo, a los 25.

Ya en el complemento, Colón aseguró el triunfo y el pase de ronda con un tanto marcado por Nicolás Leguizamón, a los 40 minutos, cuando el conjunto charrúa iba desesperado por el empate y la clasificación.

En tiempo de descuento, ambos equipos terminaron con diez jugadores por las expulsiones de Fernando Zuqui, en el elenco santafesino, y de Sebastián Píriz, en River de Uruguay.

En octavos de final, Colón espera por el ganador de la llave que disputan Deportes Tolima de Colombia y Argentinos Juniors, que en la ida se impuso como local por 1 0 y este jueves deberá defender la victoria en Ibagué.



Colón 3 - River (Uruguay) 1

Estadio: "Brigadier General Estanislao López".

Arbitro: Ricardo Marques (Brasil).



Colón: Leonardo Burián; Alex Vigo, Guillermo Ortíz, Emanuel Olivera, Gonzalo Escobar; Cristian Bernardi (67m Pierotti), Fernando Zuqui, Marcelo Estigarribia, Gabriel Esparza; Wilson Morelo (77m Leguizamón) y Luis Miguel Rodríguez (90m Schmidt). DT: Pablo Lavallén.

River (U): Gastón Olveira; Claudio Herrera (73m Alonso), Sebastián Pérez, Agustín Ale, Sebastián Gorga; Juan Plada, Sebastián Píriz, Facundo Ospitaleche, Nicolás Rodríguez; Mauro Da Luz y Luis Urruti (90m Vigo). DT: Jorge Giordano.



Goles: PT 16m Da Luz (R), PT 18m Bernardi (C), PT 25m Morelo (C), ST 40m Leguizamón (C).

Incidencias en el segundo tiempo: 51m expulsado Zuqui (C), 53m expulsado Píriz (R).