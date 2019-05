Corach se centrará en la estrategia anticíclica Locales 28 de mayo de 2019 Redacción Por Corach expondrá sobre diferentes aspectos de la gestión en la sesión extraordinaria del viernes. Se focalizará en Mi Lote, Rafaela Construye y la obra pública.

FOTO PRENSA CONCEJO EN COMISION. Los ediles dieron despacho a siete proyectos.

El jefe de Gabinete municipal, Marcos Corach, basará su informe del estado de la gestión municipal ante el Concejo, en la sesión extraordinaria prevista para este viernes por la mañana, en la estrategia anticíclica impulsada actualmente por el intendente Luis Castellano. Los programas de acceso a la tierra "Mi Lote" y de financiamiento para llegar a la casa propia "Rafaela Construye" son dos asuntos medulares de este plan que también incluye obras públicas e iniciativas del Instituto para el Desarrollo Sustentable. Así lo anticipó el Departamento Ejecutivo a los concejales a través de un breve correo electrónico.

La agenda a desarrollar en la presentación del informe, establecido a través de la Ordenanza Nº 4778, "forman parte de la estrategia anticíclica de la presente gestión de gobierno, la cual será el foco de la exposición del Jefe de Gabinete", sostiene la notificación.

De todos modos, teniendo en cuenta que hay reclamos de concejales por la falta de respuestas a pedidos de informes, crece la expectativa, sobre todo cuando en reiteradas ocasiones el concejal del PDP en el Frente Progresista, Lisandro Mársico, mencionó "que una mano negra impide el normal funcionamiento de los poderes del estado".

El desembarco de Corach al recinto ocurrirá apenas dos semanas antes de las elecciones generales del 16 de junio, por lo que se descarta tendrá un alto componente político y de campaña.

Para matizar la previa, desde el Concejo también dieron a conocer las preguntas definidas de antemano por los concejales Corach. Mársico, Leonardo Viotti, Marta Pascual y Carina Visintini presentaron interrogantes que deberá responder el jefe de Gabinete el viernes por la mañana.

Por caso, Mársico preguntará por la falta de respuestas a un ciudadano que requirió, a través de la ordenanza que regula el acceso a la Información Pública, datos sobre las infracciones de tránsito cometidas por el Intendente o funcionarios municipales y si se han aplicado multas, cuánto han pagado. Además, quiere saber los motivos por los que no funcionan los sistemas de fotomultas instalados en diferentes semáforos de la ciudad y la responsabilidad de los técnicos municipales en planificar el canal secundario de calle Woodgate que ha registrado problemas para drenar aguas pluviales ante lluvias de gran intensidad. Y pedirá que se expliquen las razones por las cuales no se avanza con la obra de la sala de reducciones en el Cementerio Municipal.

Por su parte, Visintini indagará sobre cuáles son los criterios para definir los beneficiarios de los programas "Mi Lote" y de los créditos de "Rafaela Construye".

Y una de las consultas de Viotti se focaliza en el cartel recientemente instalado en el acceso sur de la ciudad sobre Ruta 34: pretende que se informe qué empresa realizó el trabajo, de qué manera fue elegida, cuál fue el costo de la obra y si se pidieron presupuestos a firmas locales especializadas en cartelería.



SIETE PROYECTOS

PARA EL JUEVES

Este lunes hubo reunión de comisión que duró algo más de una hora y en donde no se avanzó en temas trascendentales, como puede ser la ordenanza sobre límites agronómicos tras el nuevo reclamo de organizaciones ecologistas para que el Concejo retome el debate.

De todas formas, se dio despacho a siete proyectos para definir el temario de la sesión ordinaria del jueves. Además en la reunión de comisión de este lunes, se trató un pedido de vecinos de los barrios Villa Los Alamos y Villa Aero Club, respecto a su oposición sobre el cobro de la obra de pavimento y se decidió convocarlos a una reunión.

Entre los temas tratados ayer y que serán votados el jueves en la sesión ordinaria, está un proyecto de minuta de comunicación de Mársico sobre informar la conformación de la Banda municipal de música que por reglamento debe tener un número de integrantes que en la práctica no se da -ayer Castellano dijo durante el debate de candidatos a intendentes que el Ejecutivo estaba trabajando en el tema-. Otro, cuyo miembro informante será el presidente del Concejo, Raúl Bonino, sobre declarar de interés municipal el Modelo de Naciones Unidas. También se dio luz verde a un proyecto de Marta Pascual sobre intensificar la campaña de desratización, ante la creciente preocupación de vecinos por la cantidad de ratas que observan en ciertos espacios, sobre todo baldíos y a una iniciativa de Evangelina Garrappa, respecto a facilitarle a las personas con discapacidad la posibilidad de efectuar los certificados e historias clínicas digitales en los efectores públicos de salud.

Por último también se tratará en el recinto, una modificación presupuestaria sobre el ejercicio 2019, que obedece al ingreso de una partida que surge a raíz de la renovación de un convenio firmado con la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y familia, de un monto superior al millón de pesos. Por tal razón el Concejo deberá votar esta modificación.