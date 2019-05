Sensaciones y sentimientos Sociales 28 de mayo de 2019 Redacción Por Leer mas ...

GENTE DE SOLEDAD BUENA

Están en todas partes, como la lluvia y el viento.

Prefieren estar solos, sea un momento o años. Es una especie que puebla el mundo y lo hace a su manera.

Esos extraños seres que parecen estar siempre en la órbita de otros planetas, ocasionalmente divertidos, terminan siempre sorprendiendo con una afirmación bien clara –a veces rotunda a su pesar- que cambia el panorama del tema en cuestión en el momento.

Se parecen a la lluvia, que moja cuando menos se espera; o al viento, que va en la dirección que se le ocurre y sin avisar. Ni explicar, ni justificarse.

Se sabe que esos seres, a los que se señala como solitarios, son también humanos como los de su especie. Hablan, van de un lado a otro como los demás, pero se los ve diferentes porque –y no por casualidad- son silenciosos, estando conformes y protegidos por esa manera de ser.

Son básicamente buena gente: su primer impulso es hacer algo para ayudar a los que están en su ámbito. Sienten el natural impulso de compartir, porque su “yo” es una idea que se abre en ángulo abierto hacia afuera, sin que sepan ellos muchas veces hasta cuánto pueden dar u ofrecer. Una definición en los términos actuales que se les puede aplicar es que tienen “onda” o “buena vibra”, aunque no sienten que eso les pese como carga u obligación.

Su problema no son ellos mismos, sino los demás: los pocos que se esfuerzan por entenderlos no terminan casi nunca de hacerlo, por más que se esfuerzan, y es lógico: por sentirse en equilibrio interno y comprendiendo a los otros, no experimentan la incomunicación que a veces surge cuando dan por sobreentendidos los mensajes, sean de aceptación o rechazo.

Y tienen otros problemas, como consecuencia de lo dicho. Como puede ocurrir que también sean un poco introvertidos, la sentencia les cae inmediatamente, como un rayo fulminador: ¡son solitarios!, y como parece que no les importa esa opinión de los otros, les agregan: ¡y también orgullosos!

Llaman la atención, precisamente porque no hacen ruido ni intentan llamar la atención. Lo ideal para ellos es producir pasando desapercibidos. Habitan la contradicción al sabe que son una célula en la sociedad pero reconociendo al mismo tiempo la importancia e independencia de la personalidad de las células. Además son prácticos, no entran en polémicas muchas veces porque ¿para qué van a discutir detalles que diferencian cuando hay entendimiento en lo fundamental?

Es muy común que no les interese polemizar sobre los hechos privados de la vida ajena. Por eso muchas veces quedan en silencio esperando que la conversación derive en algo verdaderamente útil o por lo menos abarcador, generando así sorpresa permanentemente dado que –y eso es un pecado capital- ¡no les interesa regodearse en detalles escabrosos de la vida ajena!

En esa especie de semi aceptación o semi rechazo, muchas veces los demás se sorprenden cuando en una situación difícil o de complicada resolución, los que ¿padecen? de soledad buena toma la palabra y comunican que ha encontrado una alternativa profunda para solucionar de raíz cuestiones que requieren de una generosa dosis de buena voluntad y verdad intrínseca.

Y, aunque no resulte fácil creerlo, a veces los que lo tratan le reconocen algún mérito.