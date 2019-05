El nuevo coche eléctrico de Kia Automotores 28 de mayo de 2019 Redacción Por Uno de los proyectos más ambiciosos relacionados con la movilidad eléctrica en los que se embarcará Kia próximamente es ni más ni menos que un SUV Coupé. Un coche eléctrico anticipado mediante el modelo conceptual «Imagine by Kia».

Kia se encuentra inmersa en una auténtica ofensiva de producto de cara al año 2022. De aquí a entonces la compañía coreana introducirá toda una cartera de modelos de diferente índole entre los que encontramos desde SUV, Crossover, monovolúmenes hasta incluso un pick-up. Todo ello sin perder de vista la importancia que jugará la movilidad eléctrica en la hoja de ruta que se ha marcado la conocida marca.

Tras la reciente llegada al mercado del nuevo Kia e-Niro, que está funcionando muy bien a nivel comercial, la firma hará lo propio dando el relevo generacional al su crossover eléctrico de segmento B. Es decir, el nuevo Kia e-Soul. Pero, ¿qué otros coches eléctricos tiene en agenda Kia? Lo cierto es que se avecinan novedades muy interesantes, y de una de ellas ya tenemos una vista previa.

En las recreaciones que acompañan este artículo podemos ver cómo será el aspecto que lucirá el nuevo coche eléctrico de Kia. La familia de todocaminos del fabricante coreano se enriquecerá con un SUV Coupé de cero emisiones. Un modelo que, como detallamos en un artículo previo, ha sido anticipado mediante el modelo conceptual «Imagine by Kia» que conocimos recientemente durante el Salón del Automóvil de Ginebra 2019.

El mencionado concept car de nombre tan elocuente también sienta las bases de la próxima generación del lenguaje de diseño que Kia aplicará a sus futuros modelos y, en especial, a sus vehículos eléctricos. Además, el Imagine by Kia está sustentado por una nueva plataforma dedicada específicamente a coches eléctricos de batería. Una arquitectura que sustentará al futuro modelo de producción que aquí te adelantamos y del que, por ahora, desconocemos su nombre.

Lógicamente, esta nueva plataforma también será empleada por Hyundai. Por el momento, Kia está estudiando cuál será el público objetivo al que estará dirigida la versión de producción del Imagine by Kia. Sus prestaciones, autonomía y demás cuestiones técnicas siguen siendo todo un secreto, puesto que durante el debut del concept car no se llegó a entrar en detalles. Por ahora tenemos el diseño y la base.

¿Cuándo llegará al mercado el nuevo SUV Coupé eléctrico de Kia? Si atendemos a las propias declaraciones de Luc Donkerwolke, Jefe de Diseño de Kia, el proyecto se materializará en algún momento entre los años 2022 y 2023: “Necesitamos de unos tres años para hacer de un concept car un vehículo de producción. No veo nada que no sea realmente factible. Hay algunos problemas relacionados con los costes que deben validarse. Ha sido elaborado por diseñadores que entienden cómo construir un automóvil para producción”.