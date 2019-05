Curiosa respuesta ante la mención de su exyerno Sociales 28 de mayo de 2019 Redacción Por MARCELA TINAYRE

Marcela Tinayre estuvo durante el fin de semana nuevamente al frente de los ciclos de su madre, La noche de Mirtha y Almorzando con Mirtha Legrand, mientras la Chiqui se recupera de una intervención a la que fue sometida. Fiel a su estilo, la conductora de Las rubias más uno no dudó en bromear al aire cuando uno de los invitados a la mesa le mencionó a uno de sus exyernos.

"Campi, contame de tu película", le pidió la mamá de Juana Viale a su invitado, cuando faltaban muy pocos minutos para cerrar la emisión de este domingo. Entonces, el humorista comenzó a hablar de Panelista, el filme dirigido por Maxi Gutiérrez que se estrenará en los próximos días.

"Es con Flor Peña, Favio Posca. Es de suspenso. Se estrena ahora el mes que viene", dijo el ex ShowMatch y siguió, esperando la reacción de la anfitriona: "Con Gonzalo Valenzuela…".

De inmediato, al escuchar el nombre de su exyerno, la conductora bromeó: "¿Quién?" y el invitado siguió el juego: "Un muchacho… maravilloso". Apenas terminaron de hablar se escucharon las risas del resto de los integrantes de la mesa: Denis Dumas, Julio Bárbaro, Malena Guinzburg, Martín Seefeld y Rolando Barbano.

De inmediato y con una sonrisa, Tinayre aclaró: "¡Chiste! ¡Chiste! ¡Chiste!". Es que aunque su hija y el actor chileno ya no sean pareja, él es el padre de sus nietos Alí, Ringo y Silvestre. Marcela también es abuela de Ambar, hija de Juana y Juan de Benedictis.

Con algunas idas y vueltas, Juana y Gonzalo fueron pareja durante nueve años y en el 2014 finalmente pusieron fin a su relación.

Este fue el segundo fin de semana que Tinayre estuvo al frente de los programas de su madre. "Creo que el fin de semana que viene ella va a estar. Lo van a anunciar, por supuesto", dijo el sábado Marcela que supo ocupar a la perfección la cabecera de la mesa.

"Les juro que es verdad: estoy más agitada que el fin de semana anterior. Mucho más. Yo dije: 'Hoy ya va a estar, yo la veo desde casa'. Y nada de eso. Cuando me lo propusieron decidí disfrutarlo, pero a mi estilo con toda mi insolencia, libertad, información, experiencia y sensibilidad. Divertirme es mi premisa aunque sea un programa de mucho prestigio, y poner mi impronta, tratar de separar la imagen de mi mamá", había dicho.

El domingo 12 de mayo Mirtha sintió fuertes dolores abdominales por lo que debió ausentarse a su programa para ir al sanatorio Mater Dei. Esa misma noche fue intervenida quirúrgicamente. "Siempre estuvo al tanto de todo. Ahora está perfecta, hasta recién estaba despierta en un cuarto común y está descansando", dijo Nacho Viale apenas terminó la operación.

Días más tarde la diva fue dada de alta, ya le sacaron los puntos y se encuentra descansado y recuperándose para poder regresar el próximo sábado a su programa.