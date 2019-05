Asesinó a ex pareja y se suicidó Policiales 28 de mayo de 2019 Redacción Por TUCUMAN

“La cosa ya venía violenta, no era una relación tranquila. Realmente estamos muy tristes”, expresó entre lágrimas Lucy, una de las tías de Verónica Ponse, la mujer de 34 años que fue brutalmente asesinada este domingo al mediodía en la localidad tucumana de Tafí Viejo, por su ex marido, Ariel Francisco Barán, que luego se quitó la vida. El ataque ocurrió cuando la mujer caminaba con su hija de seis años. Según manifestó la familia, Ponse fue interceptada por Barán en plena calle y protagonizaron una fuerte discusión. “Él era violento y no superaba que ella lo haya dejado. Estaba como loco. Paró la camioneta y quiso que ella subiera y se fuera con él, pero ella se negó. Ahí fue cuando el la agarró; parece que la tomó de los pelos, porque vimos muchos mechones en el suelo”, relató la familiar de la víctima, de acuerdo con lo que informa La Gaceta. Además contó que el agresor fue a buscar una escopeta del interior del vehículo, volvió a la calle y le pegó un tiro. “Su hijita de seis años estaba con ella y vio todo. ¡Dios mío, qué horror todo esto! Ella vino a contarnos lo que había pasado y llamamos a la Policía”, añadió la tía de Verónica. “Estamos todos muy conmocionados; no podemos creer. A pesar de que tenían una mala relación, no imaginamos que pudiese terminar así”, dijo. Según relató Luis, el cuñado de Verónica, la pareja ya llevaba más de 15 años de casados y tuvieron dos hijos, un niño de 11 y otra nena de seis, quien fue la testigo del homicidio; y la pareja había vuelto a convivir luego de su separación. Barán tenía un matrimonio anterior, del cual tuvo dos hijos. Luis además remarcó que en varias oportunidades la mujer fue a la comisaría de Tafí Viejo a denunciar el maltrato y las amenazas de muerte que recibía por parte de Barán y jamás obtuvieron respuestas. “La Policía nunca hizo nada. Hace algunas semanas la acompañé a denunciarlo porque él la había amenazado después de revisarle el celular y descubrirle un mensaje que a él le pareció sospechoso”, indicó. Según fuentes judiciales, en el lugar del crimen se encontró un cuchillo entre la vestimenta de la mujer, el cual fue secuestrado junto a una escopeta calibre 16 mm que sería el arma homicida. La camioneta Hilux blanca que manejaba el homicida quedó en depósito para ser investigada. La tragedia ocurrió a tres cuadras de la casa de Verónica. Sus familiares viven en un radio de 10 cuadras de su domicilio.