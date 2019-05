La contraofensiva del fiscal Stornelli Nacionales 28 de mayo de 2019 Redacción Por Pidió al juez Bonadio que indague a Valdés, Baratta y Schiavi.

BUENOS AIRES, 28 (NA). - El fiscal federal Carlos Stornelli solicitó ayer al juez Claudio Bonadio la indagatoria de Eduardo Valdés, Roberto Baratta y Juan Pablo Schiavi por considerar que los "mencionados armaron" una maniobra para desacreditar la investigación en la causa de los cuadernos.

En los audios que tomaron estado público a partir de programas de TV el domingo por la noche surgieron conversaciones entre el ex embajador ante la Santa Sede y los presos en el penal de Ezeiza, quienes supuestamente hablan "en clave" adelantando lo que iba a suceder en la Justicia de Dolores.

Por su parte, Valdés afirmó este lunes que esas escuchas telefónicas "son ilegales" ya que "las entregó Marcelo D´Alessio a la diputada Paula Oliveto" y señaló que "todo lo que dicen es mentira".

"Es todo una operación mediática porque el viernes que viene se tiene que presentar Stornelli en Dolores y están preparando para ensuciar primero a Valdés y a los detenidos y después denunciar al juez (Alejo Ramos Padilla)", enfatizó Valdés.

En una de las escuchas dialogan Valdés y el ex secretario de Transporte Schiavi, días después de la detención del ex secretario privado de Cristina Kirchner, Isidro Bounine, quien luego fue liberado.

En el diálogo se indica: -¿Está movido el ambiente? -pregunta Schiavi.

-Va a haber novedades, quedate tranquilo. Operativo Puf... Bonadio, Stornelli, Puf... -le replica Valdés.

-Estamos preocupados por lo de Isidro, no sabemos si lo llevan a Ezeiza -responde Schiavi.

-Puf es puf. Puf es puf el otro domingo... Vivoresky. No este domingo, el otro. ¡Puf, pero Puf Puf! Stornelli se va a la concha de su madre con el otro. Los que te cagaron a vos, Juan Pablo... Primera instancia. Fue un muy buen trabajo, sumado a los cacerolazos de los viernes, jaque mate.

El ex secretario de Inteligencia Oscar Parrilli, al ser consultado dijo que desconocía el contenido de escuchas difundidas por medios de comunicación y sobre una "operación puf" dijo: "¿Te referís a ´pus pus´? ¿A Comodoro Py?".

De esa forma, Parrilli evitó opinar sobre la difusión de escuchas donde ex funcionarios dialogan con presos por casos de corrupción.