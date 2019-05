Schiaretti recibió a Urtubey en Córdoba Nacionales 28 de mayo de 2019 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 28 (NA).- El gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, recibió ayer a su par de Salta, Juan Manuel Urtubey, en medio de roces con otros integrantes de Alternativa Federal, como Sergio Massa, y en momentos en que Roberto Lavagna aún no resolvió si va a postularse dentro de ese espacio que aspira a convertirse en una "tercera vía" competitiva frente al oficialismo y el peronismo kirchnerista.

La foto de Schiaretti y Urtubey se produjo antes de que este martes los referentes de Alternativa Federal se reúnan para avanzar con algunas definiciones electorales, en un encuentro en el que estarán ambos gobernadores, Massa y el senador Miguel Ángel Pichetto.

"Nosotros somos la oposición a este gobierno. Hemos colaborado para que las cosas salgan lo mejor posible en la Argentina pero, lamentablemente, no salió bien esta gestión de gobierno", resaltó Urtubey, quien ratificó la propuesta de ese espacio peronista no kirchnerista de desafiar en estas elecciones tanto al Gobierno como a la fórmula Alberto Fernández-Cristina Kirchner.

La excusa del encuentro entre los mandatarios salteño y cordobés fue la firma de convenios de cooperación para fortalecimiento de políticas públicas en turismo y en primera infancia.

Este martes habrá una nueva cumbre en Córdoba con la intención de acordar reglas claras para la primaria, avanzar en el armado de candidaturas en las provincias y, de ser posible, lograr un acercamiento con Lavagna, quien viene rechazando competir en unas PASO y pretende que Alternativa Federal se encolumne detrás de su candidatura.

Está previsto que Schiaretti, Urtubey, Massa y Pichetto se encuentren para deliberar a las 11:00 de la mañana en la Casa de Gobierno de Córdoba.