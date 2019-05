Aseguran que el Presidente será candidato Nacionales 28 de mayo de 2019 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 28 (NA).- La ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, ratificó ayer que el candidato a presidente de Cambiemos "es claramente Mauricio Macri" y sostuvo que la fórmula "está abierta desde hace tiempo" y solo debe completarse, luego de que surgieran nuevas versiones sobre la posibilidad de que el mandatario no compitiera por otro mandato.

"Nuestro candidato claramente es Mauricio Macri, ya lo ha dicho él y todas las personas que integran nuestro espacio", dijo la funcionaria en rueda de prensa al término de la reunión de Gabinete que Macri encabezó este lunes en la Casa Rosada.

Consultada sobre quién lo acompañará en la fórmula como Vicepresidente, Stanley consideró que "está abierta hace un tiempo", y recordó que incluso fue el jefe de Gabinete, Marcos Peña, quien en su momento ya había dicho que el binomio que presentará Cambiemos para seguir al frente del Poder Ejecutivo "es algo que todavía no está cerrado y hasta el 22 de junio (fecha límite para inscribir a los candidatos) puede estar abierto".

Su par de Transporte, Guillermo Dietrich, también ratificó la candidatura a la reelección de Macri, al tiempo que descartó la posibilidad de algún acuerdo con el líder del Frente Renovador, Sergio Massa. "Los rumores de que Macri no es candidato son conversaciones de la política", afirmó Dietrich, al restarle relevancia a esa posibilidad, luego de que volvieran a aparecer versiones de que la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal podría ser finalmente la candidata presidencial.

Por su parte, el vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Salvador, rechazó el rumor que planteó la chance de una fórmula presidencia encabezada por Macri con Vidal acompañándolo como postulante a la Vicepresidencia. "Me parece imposible, está definida la candidatura a presidente (de Macri) y la candidatura a gobernadora en la provincia de Buenos Aires (de Vidal)", manifestó el dirigente radical en declaraciones radiales.