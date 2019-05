Cristina fue a Tribunales por el juicio de Vialidad Nacionales 28 de mayo de 2019 Redacción Por La ex presidenta estuvo en Comodoro Py para la segunda jornada del juicio en su contra por la obra pública.

FOTO NA CRISTINA. Saludó a militantes cuando llegó a los Tribunales a las 9:17 de este lunes.

BUENOS AIRES, 28 (NA). - La ex presidenta Cristina Kirchner se presentó ayer a la segunda jornada del juicio oral y público que se le sigue por fraude en la obra pública en Comodoro Py, donde se continuó con la lectura de la acusación y también estuvieron los acusados Julio De Vido y Lázaro Báez.

El Tribunal Oral Federal 2 retomó el proceso oral y la ex mandataria asistió a la sala AMIA, pese a que la semana pasada le habían concedido la autorización para no participar si podía justificar la falta a raíz de su labor parlamentaria como senadora nacional.

A las 9:30 de este lunes, el Tribunal dispuso seguir con la lectura del requerimiento de juicio de los fiscales Ignacio Mahiques y Gerardo Pollicita, la que se empezó a ventilar el pasado martes en la primera jornada, cuando de un total de 600 páginas se llegaron a leer unas 100.

La seguridad en el edificio fue mucho más relajada que la audiencia inaugural del juicio y la presencia de actrices y cantantes en el público marcó el dato color de la jornada: estuvieron Luisa Kuliok, Paola Barrientos, Teresa Parodi, y Liliana Vitale.

El abogado Maximiliano Rusconi, defensor de Julio De Vido, pidió que el ex ministro de Planificación Federal no esté obligado a presenciar la lectura de la acusación y justificó su reclamo en la complejidad de los traslados de su cliente desde la cárcel de Marcos Paz. Pero el Tribunal recordó la resolución en que le prohibió hacerlo a la ex presidenta, así como a Carlos Kirchner, y lo rechazó.

En esa misma resolución, se le había negado la posibilidad a Cristina Kirchner de estar presente y aclarado que sólo se le permitía no asistir al juicio siempre y cuando justificara que en simultáneo al desarrollo del debate tenía actividad parlamentaria como senadora nacional.

Luego, el fiscal de juicio Diego Luciani pidió al Tribunal que se omita dar lectura completa al requerimiento de elevación a juicio, pero cuando el Tribunal consultó a las defensas fue la de Carlos Kirchner la que se opuso, con lo cual se dio continuidad a leer las casi 600 fojas del mismo.

Durante la lectura de la acusación se siguieron exponiendo las pruebas que tienen en juicio a la ex mandataria, a Báez, De Vido, al ex secretario de Obras Públicas, José López; y otros ex funcionarios de Vialidad Nacional y de la provincia de Santa Cruz.

Cristina Kirchner se mantuvo a pocos metros de De Vido y Báez, aunque no cruzaron palabras ni miradas, al igual que la semana pasada, y ella durante la lectura de las pruebas consultó todo el tiempo su teléfono celular.

La audiencia finalizó a las 14:00 con un cuarto intermedio de 15 minutos, poco antes del mediodía, y el Tribunal dispuso reanudar la audiencia el próximo lunes en los tribunales de Comodoro Py.