"Esto no es relato", dijo Macri al inaugurar el Paseo del Bajo Nacionales 28 de mayo de 2019 Redacción Por Tras más de dos años de trabajo, presentaron la megaobra que cambia la forma de circular en el ingreso a la Ciudad de Buenos Aires. "Este pavimento no es relato, es real", destacó el Presidente.

FOTO NA NUCLEO PRO. "Esto es real" dijo Macri al tocar el pavimento.

BUENOS AIRES, 27 MAYO (NA).- El presidente Mauricio Macri inauguró ayer el Paseo del Bajo en la Ciudad de Buenos Aires y afirmó que "esto no es relato", sino "progreso real", en plena campaña electoral junto a la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, y el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta.

En una nueva crítica al manejo de la obra pública durante el kirchnerismo, el mandatario nacional se preguntó "qué es lo que hicieron los distintos gobiernos" anteriores "si no encararon obras tan importantes como estas en todo el país".

"Una obra como esta es más importante que miles de discursos, que millones de palabras, que todas las teorías que podamos tener porque esto es real, esto es progreso real, esto le empieza a cambiar un poquitito la vida a cientos de miles de personas todos los días", enfatizó Macri.

Junto a Rodríguez Larreta y Vidal, advirtió: "¿Adónde fue a parar el dinero de los argentinos durante tantas décadas?".

"Lo logramos porque dijimos basta a obras que empiezan y nunca terminan, basta a la mentira, basta a la trampa, basta a la corrupción. Decidimos apostar al trabajo, terminar con que los recursos de los argentinos terminen en manos de unos vivos que vuelvan en bolsos por el aire, decidimos terminar con la patota y la mentira", sostuvo el jefe de Estado.

El primer mandatario afirmó que la obra "es más importante que miles de discursos" y subrayó: "Se trata de una solución creativa, increíble y estimulante, producto del trabajo y la coordinación de miles de argentinos".

El Presidente se expresó así con respecto a la puesta en funcionamiento del corredor vial de 7,1 kilómetros que conecta las autopistas Illia y Buenos Aires-La Plata con carriles exclusivos para el tránsito pesado y accesos rápidos y directos a la zona del puerto de Buenos Aires y a la Terminal de Retiro.

Por su parte, la gobernadora Vidal señaló que a pesar de las "dificultades" que pueda estar atravesando el país "vale la pena por esto que hoy se puede ver, que empezó y terminó, que se hizo con honestidad, esfuerzo continuado y sin mentiras". "Podemos mostrar obras empezadas y terminadas, son obras que esperaron 30 o 40 años y hoy están terminadas", agregó la mandataria provincial.

A su vez, Rodríguez Larreta destacó que "este es un día de mucha emoción; el mensaje es de optimismo, porque se puede". "Todos debemos tener la confianza de que se puede", indicó Rodríguez Larreta, y aseguró: "Nunca antes hubo en Argentina una obra que se anunciara con fecha de inicio y final, y que se cumpliera. Tuvimos que hacer obras de base, que nunca se habían hecho, para poder después desarrollar esta".

"Nunca antes habíamos podido trabajar tan en equipo con el gobierno nacional, la provincia, y organismos los organismos que participaron. Me queda el gran optimismo de que se puede", añadió.