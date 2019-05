Atlético, Ben Hur, Ferro y Unión los campeones en las Inferiores Deportes 28 de mayo de 2019 Redacción Por La "Crema" dominó las acciones con cinco títulos, mientras que entre los "Bichos" Colorados y Verdes, más el "Lobo", se repartieron el resto. Todo lo ocurrido, las posiciones y lo que se viene.

Ver galería 1 / 2 - FOTO PRENSA INFERIORES ATLETICO FESTEJO. / La "Crema" celebró varios títulos en inferiores. La celebración fue en barrio Italia, visitando a Quilmes. FOTO PRENSA CAFE EN NOVENA ESPECIAL. / El elenco de barrio Los Nogales que festejó el título en el Apertura.

El torneo Apertura de Divisiones Inferiores de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol llegó a su fin. El último fin de semana se jugó la 11 y última fecha, la cual terminó de definir todos los campeones.

Atlético de Rafaela fue el destacado logrando cinco títulos sobre ocho posibles. Los pibes de la ‘Crema’ se consagraron en Sexta, Séptima, Octava, Novena y la 2007 de Infantiles que es competitiva. En las otras categorías la cosa fue más repartida. Ben Hur se llevó el campeonato de Quinta, Ferrocarril del Estado el de Novena Especial y Unión de Sunchales el de la 2008.

A continuación repasamos todo lo ocurrido en la última fecha, donde se anotaron 89 goles en 35 encuentros.



Quinta División: Brown San Vicente 2 (Facundo Hang y César Berazategui) vs Sportivo Norte 0, Ferrocarril del Estado 1 (Eduardo Murua) vs Ben Hur 1 (Tobías Seguro), Unión 4 (Tiago Bilan x 2, Leider Fissore y Francisco Giubergia) vs Dep. Libertad 0, 9 de Julio 2 (Agustín Tournour x 2) vs Peñarol 2 (Daniel Toledo y Matías Spies), Argentino Quilmes 0 vs Atlético de Rafaela 5 (Nazareno Galarza, Juan Rossi, Alejo Ceccherini, Julio Gigena y Juan Baglione). Goleador: Federico Malano (Ferro), con 14 goles.



Sexta División: Ferrocarril del Estado 1 (Uriel Sandoval) vs Ben Hur 1 (Joaquín Taborda), Unión 0 vs Dep. Libertad 1 (Francesco Toldo), 9 de Julio 2 (Máximo Williner y Elías Taborda) vs Peñarol 2 (Adriel Díaz y Maximiliano Pandolfi), Argentino Quilmes 0 vs Atlético de Rafaela 2 (Gino Albertengo y Santiago Leguizamón). A Sportivo Norte le dieron los puntos ya que Brown de San Vicente no presentó la divisional. Goleador: Uriel Sandoval (Ferro), 11 goles.



Séptima División: Brown San Vicente 4 (Joaquín Giampaoli, Fabricio Sacco, Valentín Pepe y Martín Ensabella) vs Sportivo Norte 0, Ferrocarril del Estado 2 (Agustín Tomes y Axel Fenoglio) vs Ben Hur 1 (José Picapietra), Unión 2 (Uriel Porra x 2) vs Dep. Libertad 0, 9 de Julio 0 vs Peñarol 0, Argentino Quilmes 1 (Agustín Astudillo) vs Atlético de Rafaela 4 (Santiago Vico, Alexis Vera, Lisandro Merlino y Diego Taborda). Goleador: Uriel Porra (Unión), con 14 goles.



Octava División: Ferrocarril del Estado 0 vs Ben Hur 0, Unión 1 (Tomás Blanche) vs Dep. Libertad 0, 9 de Julio 1 (Brian Villafañe) vs Peñarol 1 (Gino Alessio), Argentino Quilmes 0 vs Atlético de Rafaela 3 (Marcelo Albuatti x 2 y Francisco De Micheli). A Brown de San Vicente le dieron los puntos ya que Sportivo Norte no presentó la divisional. Goleador: Marcelo Albuatti (Atlético de Rafaela), con 4 goles.



Novena División: Brown San Vicente 4 (Javier Alegre, Walter Aguilar, Santiago Racetto y Juan Porra) vs Sportivo Norte 0, Ferrocarril del Estado 0 vs Ben Hur 0, Unión 7 (Thiago Strak x 3, Ignacio Escobar, Facundo Cravero, Thomas Juárez y Julián Villarruel) vs Dep. Libertad 0, 9 de Julio 1 (Germán Rojas) vs Peñarol 2 (Marcelo Alfonzo y Lucas Andrek). A Atlético de Rafaela le dieron los puntos ya que Argentino Quilmes no presentó la divisional. Goleador: Tomás Pérez (Atlético), con 16 goles.



Novena Especial: Brown San Vicente vs Sportivo Norte, Ferrocarril del Estado 2 (Santiago Córdoba y Santiago Minora) vs Ben Hur 0, Unión 0 vs Dep. Libertad 0, 9 de Julio 1 (Emiliano Vargas) vs Peñarol 0, Argentino Quilmes 1 (Jeremías Ludueña) vs Atlético de Rafaela 0. Goleadores: Mirco Gattolín (Atlético) y Mateo Cassina (Ferro), con 6 goles cada uno.



Categoría 2007: Ben Hur 1 (Pau Epstein) vs Ferrocarril del Estado 2 (Diego Villarrial y Alan Sosa), Dep. Libertad 0 vs Unión 0, Peñarol 0 vs 9 de Julio 4 (Leonel Luque, Juan Olmos, Juan Ante y Francisco Núñez), Atlético de Rafaela 4 (Martín Kurganoff, Federico Toseli x 3) vs Argentino Quilmes 0. A Brown le dieron los puntos ya que Sportivo Norte no presentó la divisional. Goleadores: Diego Villarreal (Ferro) y Valentino Gandín (Atlético), con 12 goles cada uno.



Categoría 2008: Sportivo Norte 1 (Axel Salias) vs Brown San Vicente 0, Ben Hur 0 vs Ferrocarril del Estado 2 (Santiago Cejas y Franco Cardoso), Dep. Libertad 0 vs Unión 2 (Alexis Ledesma y Gerónimo Autino), Peñarol 0 vs 9 de Julio 3 (Thiago Buhier x 2 y Matías Taborda), Atlético de Rafaela 5 (Santino Boidi x 2, Santiago Ojeda, Antonio Condrac y Felipe Sopérez) vs Argentino Quilmes 0. Goleador: Valentín Milanese (Unión), con 14 goles.



Próxima fecha (1ª Clausura): Atlético de Rafaela vs 9 de Julio, Peñarol vs Unión de Sunchales, Deportivo Libertad vs Ferrocarril del Estado, Ben Hur vs Brown de San Vicente, Sportivo Norte vs Independiente San Cristóbal. Libre: Argentino Quilmes.