Colón recibe al River uruguayo Deportes 28 de mayo de 2019 Redacción Por A las 19:15, el "Sabalero", con lo mejor que tiene el DT Lavallén buscará seguir en la copa. En la ida igualaron sin goles.

Colón de Santa Fe intentará pasar a los octavos de final de la Copa Sudamericana cuando hoy reciba a River de Uruguay. La semana pasada jugaron en Uruguay e igualaron 0 a 0. El partido se disputará en el estadio "Brigadier General Estanislao López", desde las 19:15 horas, con el arbitraje del brasileño Ricardo Marques, y televisación de ESPN.

El ganador de la llave se medirá en octavos de final con el que surja el jueves de la que disputan Argentinos Juniors y el colombiano Deportes Tolima.

El equipo montevideano que dirige Jorge Giordano ya sabe de hazañas en esta competencia, dado que dejó en el camino al Santos de Brasil que dirige Jorge Sampaoli.

Lo que deberán remontar los rojiblancos es su situación anímica, después de haber sido goleados 4-1 por Juventud en la penúltima fecha del campeonato Apertura uruguayo, donde ocupan la antepenúltima ubicación en la tabla.



Colón con lo mejor que tiene

Para este partido el entrenador Pablo Lavallén apostará a dos hombres de punta, y para acompañar a Luis "Pulga" Rodríguez, el elegido será Nicolás Leguizamón.

El resto del once titular será el mismo que ganó en Montevideo en la ida, para así poder continuar en el certamen y embolsar una buena suma de dinero.

En tanto, el equipo riverplatense aún no confirmó la alineación titular, pero el probable "once" no distará mucho de la última formación por el torneo uruguayo, pensando también que tiene que conseguir un resultado que lo clasifique.



Colón - River (Uruguay)



Estadio: "Brigadier General Estanislao López".

Arbitro: Ricardo Marques (Brasil).



Colón: Leonardo Burián; Alex Vigo, Guillermo Ortíz, Emanuel Olivera, Gonzalo Escobar, Cristian Bernardi, Guillermo Celis, Gabriel Esparza, Fernando Zuqui, Nicolás Leguizamón, Luis Miguel Rodríguez. DT: Pablo Lavallén.



River (U): Gastón Olveira; Claudio Herrera, Sebastián Pérez, Agustín Ale, Sebastián Gorga, Mauro Da Luz, Sebastián Píriz, Facundo Ospitaleche, Nicolás Rodríguez, Juan Plada y Luis Urruti. DT: Jorge Giordano.