Fusión entre Renault y la Fiat Chrysler Nacionales 28 de mayo de 2019 Redacción Por Aseguran que no habrá cierre de plantas.

BUENOS AIRES, 28 (NA).- La compañía italo-estadounidense Fiat Chrysler (FCA) presentó ayer un proyecto para fusionarse con la francesa Renault y crear el tercer grupo mundial del sector, a la vez que anunció que "no se cerrarán plantas" si prospera esta operación, en un comunicado difundido a nivel local.

Según detalló, "el negocio combinado será 50% propiedad de los accionistas de Fiat Chrysler y 50% propiedad de los accionistas de Grupo Renault, con una estructura de gobernancia equilibrada y la mayoría de los miembros de la Junta Directiva independientes".

La fusión posicionaría al grupo como el tercero a nivel mundial con ventas de 8,7 millones de vehículos y una fuerte presencia en el mercado en regiones y segmentos de vehículos claves.

"La compañía fusionada sería un líder mundial en la tan cambiante industria automotriz, con una posición sólida en tecnologías de transformación, incluida la electrificación y la conducción autónoma", agregó FCA en el comunicado.

Destacó también que "no se cerrarán plantas como resultado de la combinación".

Al respecto, aseguró que "los beneficios de la transacción propuesta no se basan en el cierre de plantas, sino que se lograrían a través de una inversión más eficiente de capital en plataformas, arquitecturas, motores y tecnologías de vehículos globales comunes".

Estimó en más de "5.000 millones de euros las sinergias anuales de tasa de ejecución incrementales a las existentes en la Alianza Renault-Nissan-Mitsubishi".

"Se esperan beneficios significativos para los otros socios de la Alianza, incluidos 1.000 millones de euros de sinergias adicionales Fiat Chrysler Automobiles", indicó.

Según se informó, la propuesta es consecuencia de las discusiones operativas iniciales entre las dos compañías para identificar los productos y las zonas geográficas en los que podrían colaborar, particularmente a medida que desarrollan y comercializan nuevas tecnologías.

"Las discusiones dejaron en claro que una colaboración más amplia a través de una fusión mejoraría sustancialmente la eficiencia de capital y la velocidad del desarrollo de los productos", reveló la firma.

Remarcó que "la fusión propuesta crearía un fabricante de automóviles global relevante en términos de ingresos, volúmenes, rentabilidad y tecnología, beneficiando a los respectivos accionistas y partes interesadas de las compañías".

La combinación se llevaría a cabo como una fusión bajo una empresa matriz holandesa y la Junta de la entidad combinada estaría inicialmente compuesta por 11 miembros, la mayoría de ellos independientes y con una representación igualitaria de cuatro miembros, tanto para FCA como para el Grupo Renault, así como un miembro por Nissan. Las acciones cotizarían en Nueva York y Milán, explicó Fiat Chrysler en un comunicado.