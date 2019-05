Holan se juega su continuidad Deportes 28 de mayo de 2019 Redacción Por COPA SUDAMERICANA

BUENOS AIRES, 28 (NA). - Con un Ariel Holan que es mirado de reojo por sus propios futbolistas, Independiente buscará hoy dar vuelta la serie frente a Ríonegro Águilas de Colombia y avanzar así a los octavos fase de final de la Copa Sudamericana.

El encuentro se disputará a partir de las 19:15 en el estadio "Libertadores de América" de Avellaneda, con arbitraje del paraguayo Mario Díaz de Vivar, asistido por Juan Zorrilla y Darío Gaona, y con televisación de ESPN 2.

Independiente caía de manera humillante por 3-1, pero un festejo de Silvio Romero disimuló la hecatombe, y le dio la chance de ganando por la mínima avanzar por goles de visitante, siempre y cuando Rionegro no convierta más de dos tantos.

Lo que no se pudo ocultar es la agudización de la crisis en que está envuelto el "Rojo", cuya campaña ha puesto al entrenador Ariel Holan en la cuerda floja.

Una declaración de Holan al terminar el primer choque no hizo más que echar gasolina al fuego: "No debemos esperar a que nos mojen la oreja para reaccionar".

Sus palabras no cayeron nada bien en el plantel. Incluso trascendió que los jugadores le cuestionaron el planteo táctico a Holan y, según parece, lo convencieron de modificar la estructura.

Por eso, en lugar de su clásico 4-4-2, Independiente desplegará un 4-2-3-1 que parece acomodarse mejor a las características de sus volantes y delanteros.

El equipo que surja ganador de esta llave de la segunda fase se medirá en la próxima ronda con el vencedor de la serie entre Universidad Católica de Quito y Melgar de Perú. Los ecuatorianos visitarán a los peruanos con el boleto casi asegurado, tras golear 6-0 en la ida.



Independiente - Rionegro



Estadio: Libertadores de América.

Árbitro: Manuel Díaz de Vivar (Paraguay).

Hora: 19:15. TV: ESPN 2.



Independiente: Martín Campaña; Fabricio Bustos, Alan Franco, Guillermo Burdisso, Juan Sánchez Miño; Nicolás Domingo, Pablo Pérez; Francisco Pizzini, Martín Benítez, Cecilio Domínguez; Silvio Romero. DT: Ariel Holan.



Rionegro Águilas: Luis Delgado; Daniel Muñoz, Jonathan Lopera, Hanyer Mosquera, Alvaro Angulo; Jáder Obrian, David Contreras, Juan Otálvaro; Kevin Salazar, Mauricio Gómez; Jacobo Escobar. DT: Eduardo Cruz.