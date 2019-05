TC: confirmó que regresará en el mes de septiembre a Rafaela

No es habitual que una categoría que goza de semejante popularidad y que tiene mayor cantidad de pedidos de fechas que lugares en condiciones de recibirla, programe dos carreras en un mismo trazado y en una misma temporada.

El fin de semana, el Turismo Carretera se presentó en el autódromo "Ciudad de Rafaela", para disputar la sexta fecha de su calendario.

La convocatoria fue nuevamente espectacular, para certificar que le sienta muy bien el rótulo de la plaza más taquillera, que le reconoce la propia entidad fiscalizadora.

Una respuesta masiva como la que se pudo observar en esta nueva visita del TC, lejos de sorprender, no hace otra cosa que ratificar los antecedentes.

La expectativa que genera una carrera en Rafaela, no resiste comparaciones. No es un dato menor y de ninguna manera pasa desapercibido para la categoría.

Las fotografías que ilustran estos conceptos, avalan cuanto señalamos. Siempre adquieren una magnificencia superlativa, cuando las imágenes son captadas, como en estos casos, desde las alturas.

El panorama que reflejan esas tomas, exime de comentarios adicionales, porque son tan contundentes las distintas ópticas, que no hace falta agregar palabras.

Este verdadero fenómeno social que es el Turismo Carretera, no solamente se debe analizar desde el plano deportivo, porque el impacto económico es sin duda, relevante.

Rafaela, en sus diferentes actividades y servicios, se ve claramente favorecida, al igual que la región, por el movimiento que se genera a partir de la llegada masiva de fanáticos, que recorren centenares de kilómetros para instalarse varios días antes en el escenario del gran acontecimiento.

Que el automovilismo es un deporte popular en nuestro país, está fuera de toda discusión. Y que Rafaela es un clásico por su historia centenaria, tampoco se pone en tela de juicio.

Todos saben que es una cita especial, al margen de la denominación que pueda tener el evento. Pero también hay que reconocer la predisposición que tuvo la ACTC a la hora de otorgarle, a las carreras que se disputan en el autódromo local, las recompensas más elevadas del automovilismo nacional.

Ocurrió en las tres ediciones de la "Carrera del Millón", que se llevaron a cabo, sucesivamente, en los años 2016, 2017 y 2018. Y sucedió en esta ocasión, con un premio que se duplicó en la "Carrera de los Millones".

No es casualidad que estas situaciones tengan como protagonista a Rafaela y al Club Atlético. Tampoco que se haya potenciado esa chance que ya es realidad con el anuncio de una segunda carrera en un año tan importante en la vida de una institución que organizó su primera carrera hace un siglo.

El próximo desafío tiene fecha asignada. La cita será en septiembre, un mes que tiene una estrecha relación con el historial automovilístico del Club, por haber llevado adelante varias competencias nacionales, que forman parte de su rica trayectoria.



ANTECEDENTES

En el año 1968, la categoría realizó dos fechas en esta ciudad. La primera, el 19 de mayo, con la victoria de Rodolfo De Alzaga (Torino) y la segunda, el 3 de noviembre, con el triunfo de Carlos Marincovich (Chevy III).

Rafaela volvió a tener dos carreras en la temporada 2000, las que se realizaron el 30 de abril y el 8 de octubre, respectivamente, imponiéndose los hermanos Marcos y José Luis Di Palma (los dos con Chevrolet).