Ben Hur esta vez no pudo en los penales y quedó eliminado Deportes 27 de mayo de 2019 Redacción Por El Lobo cayó por 2 a 1 en los segundos 90 minutos de la serie final de la Región Litoral Sur, resultado por el que se había impuesto en nuestra ciudad, y luego cayó por 4 a 2 en la definición desde el punto del penal. El arbitraje lo perjudicó.

Ver galería 1 / 2 - FOTO EL OBSERVADOR REGIONAL CASCOTE./ Astrada se queda con uno de los tantos centros que tiró Achirense. DESPEJE./ El Flaco Mathier, autor del gol benhurense, rechaza de cabeza.

Fin de la ilusión para Ben Hur en el Regional Amateur. Esta vez en la mañana de Colonia Las Achiras, no hubo festejo en los penales, como había acontecido en Sunchales y San Jorge. Luego de una dura batalla en los segundos 90 minutos de la final de la Región Litoral Sur, el equipo dirigido por Carlos Trullet cayó 2 a 1 y 4 a 2 en esa instancia de definición, en la que Matías Astrada no pudo ser figura como en esas series anteriores, y se le sumó que fallaron dos de los jugadores rafaelinos.

El partido se demoró más de media hora en su inicio ya que un nutrido grupo de hinchas rafaelinos estaba en las inmediaciones del estadio "Guillermo Bonnin" y la terna arbitral (que luego sería protagonista con una performance que perjudicó claramente la BH), informada que no estaba permitido el público visitante, no quería comenzar hasta tanto se retiraran. Tras varios cabildeos, con charlas con el Jefe del Operativo Policial, pudo arrancar el encuentro.

El Lobo estuvo ordenado y sólido en la primera parte del encuentro. Como se había informado, Trullet dispuso el ingreso de Ynfante en la mitad de la cancha para acompañar a Vera y Ochoa del medio hacia arriba, una clara señal de que quería lastimar ofensivamente al dueño de casa.

Y esa postura le trajo buenos dividendos, ya que la BH pudo ponerse en ventaja antes de los 20 minutos cuando en una rápida contra Ochoa condujo con el balón por la derecha, buscó el centro donde Mathier peinó el balón. En el segundo palo le quedó a Vera, su remate fue tapado por el arquero pero el propio Flaco Mathier que acompañaba la jugada apareció para tocar al gol.

En ese momento fueron los mejores pasajes del equipo rafaelino, ya que Achirense sintió el impacto. A los pocos minutos, hubo otra clara oportunidad para convertir, que no pudo definir correctamente Ochoa.

Pero de a poco Achirense fue yendo, con mucho ímpetu, sumando gente en campo rival. Y sobre los 40' apareció uno de sus delanteros por el medio del área, de media vuelta buscó un remate que le salió centro y por el segundo palo, ganándole la espalda a Mathier, entró Bravo para poner el 1 a 1.

Al trámite quizás no le quedaba mal ese resultado y para el Lobo ya se terminaba un primer tiempo donde no había tenido grandes sobresaltos, y cumplía con lo que pretendía. Sin embargo, ya con el silbato del árbitro Monsón decretado para ir a los vestuarios, Leonardo Ochoa protestó la sanción de un off side a la distancia para con el asistente. Primero el juez le sacó tarjeta amarilla, en principio el jugador rafaelino siguió hablando (pero sin insultar ni protestar de manera airada) y sin mediar prácticamente tiempo, Monsón volvió a sacarle amarilla para expulsarlo. Lógicamente una situación muy polémica, que motivó muchísimas protestas de toda la BH, que en ese primer tiempo ya había tenido también la amonestación de Kummer, Baranosky (ambos si hubiera clasificado BH no podrían haber jugado la final inicial porque era la quinta) y Saavedra.

Con un hombre menos, para el segundo tiempo fue más complicado para el elenco rafaelino poder sostener el balón y eso lo hizo pararse más de contra, con algunos cambios para tener más oxígeno, a través de los ingresos de Novello y Castellano. Achirense es un equipo con buenos futbolistas para administrar el balón, aunque de todas maneras no generaba chances tan claras ante el arco de Astrada.

Pero a los 30', Saavedra cuando quiere rechazar un balón dentro del área fue anticipado por el lateral derecho Valente y lo terminó derribando, prácticamente sin verlo. El árbitro -que antes había ignorado una sanción similar en perjuicio de Mathier- marcó el penal, que Herrera cambió por gol con un remate a la izquierda de Astrada.

Quedaba un cuarto de hora, donde la visita trató de seguir aferrándose al menos a los penales con un local que no cesaba en la búsqueda. Pero la defensa pudo sostener los embates y llegaron los penales.

Esta nueva historia arrancó bien para la BH cuando Herrera remató por sobre el travesaño, y tanto Baranosky como Mathier le daban ventaja. Pero Guibert falló el tercero, Achirense no erró más, y luego el pibe Castellano no pudo con el arquero Rustton. Y esta vez Astrada no pudo ser la figura de las otras series.

Fin de un torneo para Ben Hur que lo tuvo entre los dos mejores de la Región Litoral Sur, pero que lógicamente termina con un final amargo cuando el objetivo era el de máxima. Ahora tendrá que pensar otra vez en la Copa Santa Fe (donde debe medirse con Atlético Rafaela) y en la Liga, porque hoy todavía el reglamento estipula que solo los campeones pueden volver a jugar el Regional Amateur.