José Manuel Urcera se quedó con la "Carrera de los Millones"

La mañana empezó accidentada, con una primera serie en la que en solo cinco vueltas ingresó en dos ocasiones el auto de seguridad.

No fue el mejor inicio de la "Carrera de los Millones", porque dos pilotos que estaban habilitados para luchar por cosas importantes, quedaron marginados prematuramente: Valentín Aguirre (Dodge) y Emiliano Spataro (Torino).

Después, se desarrollaron con normalidad las otras dos series, en las que José Manuel Urcera y Agustín Canapino (ambos con Chevrolet) no solo impusieron condiciones, sino que se postularon como sólidos candidatos a quedarse con una recompensa inusual para el automovilismo nacional.

La final no ofreció sorpresas, porque la victoria tuvo como firmes y excluyentes postulantes a los pilotos de las Chevy, quienes a esa hora de la tarde marcaron claras diferencias.

Una multitud, que se estima en aproximadamente 50.000 espectadores, asistió a una lucha en la que Urcera y Canapino solo estuvieron a la par cuando fue el momento de largar o de relanzar la competencia.

"Manu" siempre prevaleció en cada oportunidad que se encendió la luz verde, favorecido por los escasos metros que separan al lanzamiento del ingreso a la primera chicana.

Se puso claramente de manifiesto en esos momentos las necesidades de uno y otro. Urcera, que llegó como puntero del campeonato, debía ganar y su chance de hacerlo era inmejorable en esta sexta fecha. Canapino, apostaba a una buena sumatoria después de un arranque demasiado complicado.

Lejos de poder completar las 30 vueltas pactadas como consecuencia de las reiteradas apariciones del auto de seguridad, la carrera no fue atractiva. Ni siquiera los relanzamientos entusiasmaron a la gente.

Urcera acreditó en su cuenta personal dos millones de pesos y el resultado que vino a buscar a un escenario que demandó una excepcional tarea de parte del rionegrino, quien está atravesando, definitivamente, por su mejor momento.

Urcera y Canapino le otorgaron una doble satisfacción a los hinchas del "Chivo", que desde hace un buen tiempo no festejaban en Rafaela.

En el podio, el ganador recibió el cheque de manos de Mariano Iúdica, en una ceremonia que tuvo además como testigos privilegiados a Canapino y Juan Martín Trucco (Dodge), el tercer habitante del podio en el escenario más convocante de la República Argentina.



BIEN POR NICO

El representante local, Nicolás González (Torino), fue de menor a mayor a lo largo del fin de semana.

Luego de ocupar el octavo lugar en su serie, el rafaelino fue avanzando en la final, hasta instalarse transitoriamente en el 16º puesto.

Era muy buen lo realizado hasta ese momento. Y en definitiva lo terminó siendo, al margen de una maniobra en la que resignó dos posiciones y de un problema en los últimos giros -presión de aceite- que lo relegaron al 21º lugar cuando la bandera ajedrezada decretó la culminación de la prueba.

Después, tras conocerse la exclusión de Jonatan Castellano (Dodge), recuperó una ubicación para cerrar el domingo en el vigésimo lugar. Una recompensa que, en definitiva, no estuvo a la altura de los méritos realizados.

Nico ratificó, al margen del resultado, su enorme capacidad. Y lo hizo ante su gente, en la carrera más esperada del año por el piloto que desde hace cuatro años defiende los prestigios de la ciudad y la región en el TC.