Cumbre de la UCR para definir su futuro electoral Nacionales 27 de mayo de 2019 Redacción Por Seguir o no seguir en Cambiemos, esa es la cuestión de los radicales.

FOTO ARCHIVO ALFREDO CORNEJO.

BUENOS AIRES, 27 (NA).- La Convención Nacional de la UCR se reunirá hoy para definir la política de alianzas y la estrategia electoral del partido, en medio de una fuerte puja entre un sector que acompaña la candidatura del presidente Mauricio Macri y otro más reactivo a su eventual reelección.

El encuentro fue convocado para la 14:00 en el predio de Parque Norte, adonde concurrirán los 347 convencionales nacionales para debatir la postura que adoptará la UCR respecto de su pertenencia a la coalición Cambiemos.

Desde hace varios días los distintos sectores del radicalismo afirman que hay consenso como para ratificar la participación del partido en la alianza oficialista -lejos de la idea de ruptura que planteaban hasta hace pocas semanas algunos dirigentes- y el foco de la discusión pasó a los términos de esa continuidad.

El presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, filtró un documento en el que se propone una "ampliación en una nueva coalición" para las próximas elecciones, es decir, una especie de reforma de Cambiemos con figuras de otros espacios políticos, especialmente el peronismo.

Poco después, Cornejo relativizó esa postura, pero recalcó la idea de que las candidaturas de la coalición oficialista se resuelvan en las elecciones primarias, algo que hasta el momento fue rechazado terminantemente por la Casa Rosada.

Este sector no oculta su idea de buscar una opción a la reelección de Macri y, según trascendió, comenzó a sumar las simpatías del ala más dura que encarnan dirigentes como Ricardo Alfonsín y Federico Storani, que hasta hace poco pedían directamente sacar al partido de la alianza.

Por otra parte, la UCR bonaerense y referentes menos críticos del PRO, como Ernesto Sanz, mantienen una posición más moderada y, según indicaron fuentes del partido a NA, son quienes están detrás del documento alternativo al de Cornejo, que circuló en los últimos días.

Allí no se mencionan las PASO, pero se propone que la coalición "se amplíe a todos aquellos" que compartan el programa de Cambiemos de "mejoramiento y ampliación de la democracia liberal, la lucha por la decencia en el orden público y contra la corrupción y el narcotráfico".

Además, subraya la idea de permanecer en la alianza con el PRO, al señalar que "el proceso de incorporación de otros partidos debe procesarse en el marco de la coalición" y agrega que "también debe elaborarse una estrategia de ampliación con miras a la segunda vuelta presidencial".

De esta manera, esquiva los ataques a la candidatura de Macri y deja entrever que la ampliación debe buscarse después de las PASO y no antes.

Con la idea de reunir el mayor consenso posible este sector hace un guiño al ala dura, al remarcar que uno de los "problemas" de Cambiemos es que "no tiene reglas de funcionamiento" y reclamar un acuerdo con los socios del PRO y la Coalición Cívica para tener una mayor "intervención en el proceso decisorio gubernamental".

Y como para terminar de englobar a todos los sectores, se propone que la comisión encargada de negociar con los socios de Cambiemos la ampliación de la alianza este integrada por Cornejo y los otros dos gobernadores radicales, Gerardo Morales de Jujuy y Gustavo Valdés de Corrientes.

También integrarían esa mesa el vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Salvador, un representante de la conducción de la Convención Nacional (cuyo presidente, Jorge Sappia, es uno de los que pide directamente la ruptura de la alianza oficialista) y uno por cada bloque de legisladores nacionales.