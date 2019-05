El Municipio ultima detalles para la incorporación de nuevos agentes Locales 27 de mayo de 2019 Redacción Por En los próximos días se confirmará la llegada de 16 agentes que se sumarán al área de Protección Vial y Comunitaria. El secretario de gobierno del Municipio, Eduardo López, contó todos los detalles.

FOTO ARCHIVO EDUARDO LÓPEZ. Secretario de Gobierno del Municipio local.

El Municipio local ultima detalles para la incorporación de 16 nuevos agentes para el área Protección Vial y Comunitaria, un proceso que se inició el año pasado allá por diciembre y que con el correr de los meses avanzó todas las etapas que estaban previstas en este concurso, con un total inicial de 372 inscriptos.

Por diferentes motivos y con el avance del proceso se fueron eliminando los candidatos y desde la semana pasada ya están escalafonados por el orden de méritos definitivos. Desde el Ejecutivo ya se comenzó los trámites administrativos de incorporación que se reducirá a 16 personas, en su mayoría entre 20 y 30 años de edad. El dato, es que en esta selección, quedaron más mujeres que hombres, ya que los promedios fueron mejores por parte del género femenino.



AVANCES

El Secretario de Gobierno Municipal, Eduardo López, contó los pormenores y dijo que "ahora tenemos que tener todos los expedientes de los agentes y a partir de ahí se solicita a Recursos Humanos el turno para hacer la carpeta médica, que terminará de dar el orden final", dijo el funcionario.

Una vez que los aspirantes superen esta instancia, se lleva a cabo el trámite interno, de conformación del contrato e iniciar las tareas de formación. Esto llevará un par de semanas más, donde formarán parte de los esquemas formativos que son necesarios como para que tengan la base para desarrollar la actividad.

"El trabajo que llevan adelante es muy estricto desde el punto de vista de lo que deben realizar. Un inspector realiza tareas de fiscalización y esa fiscalización es en base a normas, por lo que tienen que conocer las normativas de tránsito. En el inicio de las tareas no van a desarrollar tareas solos, esto ya está hablado, por lo que estarán acompañados. Pero más allá de eso, hay algunas cuestiones técnicas que deben conocer y estudiarlas", expresó López en Radio ADN de nuestra ciudad.

En esta ocasión, como ya se mencionó, serán 16 los nuevos agentes, pero el plan que contempla la Municipalidad es llegar a 90 incorporaciones, en unos meses. "Es un número que para nosotros es muy bueno. Este número que se suma es importante, pero si uno divide por turnos estamos hablando aproximadamente de 4 o 5 por turnos. Es una suma importante de lo que tenemos actualmente y dispuestos en la calle, entendiendo la complejidad de actividades que lleva adelante el inspector, que no es solamente la cuestión legal, los operativos sino que hay múltiples tareas que estamos haciendo y que hace que tengamos mucho personal trabajando en lugares donde tenemos que dejar el recurso durante mucho tiempo y muchas horas, mencionó el funcionario municipal.

Por último, López dijo que trabajaron conjuntamente con el Instituto de Capacitación y Estudios para el Desarrollo Local para avanzar en los detalles y que además buscaron motivar al personal estable de Protección Vial, con las "nuevas caras": "hemos planificado con el ICEDel una actividad de un tiempo prolongado, pero inicialmente la intención que tenemos es comenzarlo ya cuando tengamos definitivamente los nombres de las personas que van a quedar", dijo y al respecto agregó que "queremos que esto sume a los que vienen trabajando, que se un empujón de motivación ya que la tarea genera mucha carga emocional y el contar con personal nuevo, que viene con ganas y motivaciones me parece que también lleva mucha expectativa y ganas de trabajar de manera conjunta", finalizó.