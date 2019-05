En Santa Fe, aprobaron una ordenanza sobre "lavacoches" Locales 27 de mayo de 2019 Redacción Por SE VOTO ALGO PARECIDO A LO QUE RECHAZO EL CONCEJO RAFAELINO

El Concejo Deliberante de Santa Fe sancionó la semana pasada una ordenanza para crear un programa inclusivo de cuidadores de vehículos con el objetivo de iniciar un proceso de incorporación de estas personas a la economía formal. Algo de similares características a lo que se aplique aquí como programa, dado que el Cuerpo Legislativo local rechazó la ordenanza elevada por el Ejecutivo.

La ordenanza tuvo origen en proyectos presentados por los concejales Marcela Aeberhard y Sergio Basile. La actividad quedará prohibida en lugares donde haya estacionamiento medido y se le da a cada persona, un área para trabajar. A diferencia de lo que ocurre en Rafaela, que es en el único lugar donde se lo habilita. Al igual que en nuestra ciudad, no hay exigencia de pago, sino que es voluntaria. En el caso de eventos masivos, la Municipalidad dará cupos. También llevarán identificación (personal e indelegable, renovable anualmente) y pechera, creándose un registro de Cuidadores de Vehículos.

¿Qué se exige en Santa Fe para registrarse? Ser mayor de 18 años; especificar nombre y apellido, número de DNI, estado civil, domicilio, estudios realizados; certificado médico; fotos color tipo carnet; certificado de buena conducta; e inscribirse en algunos de los programas de capacitación y/o promoción del empleo municipal, provincial o nacional. El interesado deberá presentar acreditación de domicilio en la ciudad de Santa Fe con documental adecuada y la constancia de no estar inscripto en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. Este último punto no se exigió en Rafaela, al igual que el certificado médico.

La diferencia más notoria con Santa Fe es que el Registro local es cerrado: quien salga no deja un cupo abierto, permitiendo que alguien ingrese. Y la otra es política: allá la oposición se lo aprobó al intendente José Corral (Cambiemos) y aquí, la mayoría de Cambiemos le rechazó la propuesta al intendente Luis Castellano.