Antena en Roca: “más que un lujo es una necesidad”

El pasado 17 de mayo no fue un día más para el pequeño pueblo de Presidente Roca, con la instalación de una nueva antena satelital 4G y una conversación, en vivo, con el presidente de la Nación Mauricio Macri. Una noticia que dio vuelta por todo el país y que sin lugar a dudas, beneficia el bienestar de la localidad.

“Acá notábamos mucho la falta de señal y era muy dificultosos para las escuelas y los campos. El teléfono es una herramienta indispensable”, dijo Marcelo Bocco, sobre este hito, haciendo un análisis del sector y haciendo un extenso agradecimiento al intendente de la ciudad de Santa Fe y candidato a gobernador por Cambiemos José Corral, quién gestionó el contacto con Macri por teleconferencia.

Justamente sobre su charla con el presidente de la nación, el presidente comunal expresó que “no es poca cosa hablar con el presidente de la nación. Hoy no es fácil. Macri es el referente, bueno o malo, pero es el presidente que nos gobierna y tenemos que estar en ese sentido de apoyo para que siga su mandato”, relató.

Con esto, Presidente Roca se suma a la red 4G de Personal, que mediante distintas tecnologías hoy llega a más de 1.540 localidades y 12,5 millones de clientes en todo el país. A partir de su activación, los clientes de la localidad han podido conectarse a Internet móvil con la red 4G de Personal y utilizar los mismos servicios y aplicaciones que el resto de los clientes de la firma Telecom.



MEJORAS

Una vez instalada la antena en el sector, todo ha mejorado. O al menos así lo hizo saber Bocco, quién expresó que "ha cambiado la vida en cuanto información, en poder usar el teléfono esté donde esté uno. Antes teníamos que movernos para buscar señal, hoy gracias a la empresa personal estamos hablando desde cualquier lugar", destacó.

Además dijo que "esto no es igual a cualquier lugar de más población. En la ciudad no se nota la falta de señal, pero acá si lo notamos mucho. Antes era muy dificultosos en las escuelas, sobre todo para poder crecer como pueblo", destacó.

Bocco contó en Radio ADN de nuestra ciudad como gente de la provincia de Mendoza se acercó a Presidente Roca a colocar la primera antena satelital. "es la primera del país, y esta puesta en Roca. Es sin dudas un verdadero orgullo", dijo.

En estos días, con los nuevos aparatos tecnológicos, se pudieron tomar fotos satelitales del pueblo e hicieron un círculo donde no se puede colocar la antena. "Nos prohibían el lugar de la antena y un rectángulo donde tenemos que colocarla. Dentro del rectángulo y fuera del circulo, tocó a la par del cementerio", contó el presidente y agregó que "hoy dónde estamos, en mi lugar de trabajo no hay ningún problema y de la otro punto del pueblo también", expresó, haciendo referencia a la comuna, recordando que vinieron directivos de Telecom desde Buenos Aires, Rosario y Santa Fe.

A modo de cierre, el presidente comunal dijo que estos avances "nos da fuerzas para seguir trabajando con más ganas. Hoy Roca está bien, trabajando, la colonia está muy bien y la soja también, con tiempos buenos en 10 días más se levanta la cosecha. La zona está bien porque el clima acompaña, los precios no son malos, los gastos son grandes pero trabajamos constantemente. Estamos haciendo todos los puentes de Cululú y poniendo alcantarillas con tubos de un metro por si hay lluvias fuertes. También estamos haciendo ripios", dijo sobre las gestiones.

Por último, el presidente comunal se mostró expectante y dijo que “esto da fuerzas para seguir trabajando con más ganas” y sobre la llegada de la antena, dejo en claro que “más que un lujo es una necesidad y seguiremos trabajando para que las necesidades lleguen a Roca”, finalizó.