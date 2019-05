El mal humor federal y la desorientación macrista

Por Pablo Sieira



La indefinición de la tribu peronista de Alternativa Federal y la reedición del "Plan V" caldearon el clima en el Senado, donde hay un importante número de candidatos y armadores que empezaron a sentir la presión que el anuncio de la fórmula Fernández-Fernández le puso al resto del sistema político.

La última sesión del Senado se levantó por falta de quórum antes de terminar de votar la totalidad de proyectos en agenda, pero ese fue en realidad el desenlace de una historia que había arrancado más temprano, con una rebelión en el Bloque Justicialista que encabeza Miguel Pichetto.

El rionegrino venía de una reunión de Alternativa Federal en la que se discutió -sin llegar finalmente a ninguna definición- sobre el empecinamiento de Roberto Lavagna de no ir a las primarias para dirimir las candidaturas y las dudas de Sergio Massa, que es tentado por Alberto Fernández, y terminó en su despacho escuchando reproches de sus pares.

Varios senadores de su bloque le advirtieron que no estaban de acuerdo con avalar los nombramientos de jueces que el Gobierno esperaba tener en esa sesión, porque Pichetto y Rodolfo Urtubey ya lo habían prometido.

Uno de los planteos más duros salió del jujeño Guillermo Snopek, quien remarcó que, en su condición de oposición, el Bloque Justicialista no podía seguir aprobando cosas pedidas por el Gobierno al que él tiene que enfrentar en Jujuy.

Para evitar una fractura que mostrara aún más débil al brazo parlamentario de Alternativa Federal, Pichetto cedió al reclamo y tuvo que lidiar entonces con el enfado de Cambiemos, cuyo único interés en esa sesión era contar con los pliegos judiciales, según relató un operador del oficialismo.

La molestia y la incomodidad del jefe del Bloque Justicialista fueron evidentes en cada una de sus intervenciones durante la sesión, donde se expresó con mayor crudeza que de costumbre. "Miguel vino muy cargado", observaban los asesores legislativos en la antesala del recinto.

Pero no fue el único que vivió un día de locos: el senador de Cambiemos, presidente del PRO a nivel nacional y candidato a gobernador de Misiones, Humberto Schiavoni, se enteró por los diarios y en plena sesión que en la Casa Rosada le estaban filtrando a la prensa que se reflotaba el "Plan V", frente al nuevo escenario planteado por el kirchnerismo.

Al ver ese título en la pantalla de su celular, Schiavoni se mostró sorprendido y salió a hablar por teléfono. Los especuladores de siempre creen que llamó a Jefatura de Gabinete para preguntar qué estaba pasando.

En medio de todo esto, los radicales Luis Naidenoff y Ángel Rozas se enojaron con la presidenta del Senado, Gabriela Michetti, por no haber advertido que la oposición estaba incurriendo en una "picardía" -tales fueron las palabras del chaqueño- para cambiar el orden de los temas a tratar.

Discutieron con ella en pleno recinto porque no les daba la palabra cuando intentaban impedir la "picardía" que finalmente se probó cierta, cuando la sesión se quedó sin quórum justo antes de tratar el proyecto que busca regular el traspaso presidencial, un tema que importaba a Cambiemos sólo para incomodar al kirchnerismo y a la flamante candidata a vicepresidenta.

La sesión no se cayó porque el Frente para la Victoria se retiró del recinto -algo que era previsible- sino que faltando solo dos senadores para mantener el quórum, los justicialistas que habitualmente colaboran no quisieron hacerlo: varios estaban en el salón continuo, viendo cómo pasaban los minutos.

Pichetto no estaba ni en el salón contiguo ni en su banca cuando la sesión se cayó. Su mal humor era tan inocultable como el enojo de Cambiemos por no haber podido nombrar los jueces que les fueron prometidos ni mantener la sesión en pie.

Cuando la presión de la campaña es mucha, se nota. Y en el Senado empezó a notarse mucho.