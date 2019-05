Libertad fue eliminado en el quinto partido Deportes 27 de mayo de 2019 Redacción Por Cayó ante Comunicaciones por 84 a 71 como visitante

Libertad cayó 84 a 71 en el quinto juego ante Comunicaciones y se despidió de la competencia en esta apasionante temporada en La Liga Nacional de básquetbol, donde la formación dirigida por Sebastián Saborido tuvo muy buena actuación, a pesar de contar con un plantel de bajo presupuesto y sufrir algunas bajas sin reemplazo por períodos importantes.

Se despidió dando pelea, como lo hizo en toda la Fase Regular, donde el juego colectivo le torció el brazo a rivales de fuste que se llevaban todo el favoritismo. Protagonizó una Liga Sudamericana inolvidable, quedando a un paso de la final porque no acertó en el último lanzamiento y obtuvo la Permanencia de la categoría, a diferencia de otros equipos que se encontraban en la misma situación, a cinco fechas de concluir los 38 partidos.

Sin embargo, en el último capítulo, cuando el tanteador marcaba una grieta de 27 (73-46), Libertad le puso corazón y garra para descontar a 13 e intentar pegar un zarpazo epopéyico.

Erik Thomas fue el goleador del partido con 14 puntos y Luis Cequeira se destacó en Comu con 13. El elenco de Mercedes enfrentará a Ferro en cuartos de final.



SE SALVO ATENAS

Quilmes de Mar del Plata no pudo mantenerse en la Liga Nacional de Básquetbol (LNB), al perder este sábado con Atenas, por 105 a 90, resultado que marcó el triunfo de los cordobeses por 3 a 0 en esta serie por la permanencia. En un partido jugado en el estadio Once Unidos de la ciudad balnearia, el equipo visitante se impuso con la siguiente progresión: 21-24, 51-46, 81-67 y 105-90.

El local descendió de categoría, después de siete años, y jugará la próxima temporada en la Liga Argentina. Por su parte, Atenas se mantiene como el único equipo con presencia perfecta en la Liga Nacional, de la que es el máximo ganador (9 títulos).

El ala pivote juninense Nicolás Romano aportó 23 tantos (4-8 en dobles, 3-5 en triples, 6-6 en libres), 9 rebotes y 2 recuperos en el conjunto dirigido por Osvaldo Arduh.